von Sabine Busse

Oberbürgermeister Jan Zeitler sprach in seiner Laudatio von einer „wahnsinnig langen Zeit“, die Rolf Geigers Verbundenheit belege. Als Forstinspektor trat Geiger 1985 in den Dienst der Stadt Überlingen ein und fungierte später als Revierleiter. Im Mai 2014 übernahm er zusätzlich die Leitung der Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst von Roland Leitner, der in die Geschäftsführung der Landesgartenschau GmbH (LGS) wechselte. Im Januar wird Leitner wieder die Abteilungsleitung übernehmen.

Als profunder Kenner des Forstwesens und der Grünflächen Überlingens, habe Geiger stets auf Teamarbeit gesetzt, so Zeitler und dankte für seinen Einsatz. „Sie haben Spuren in der Stadt hinterlassen“, stellte der Oberbürgermeister fest.

Der Fast-Ruheständler ergriff als nächster das Wort. Er habe nun die Hiebsreife erreicht, sagte er. So nenne man den Zeitpunkt, ab dem Bäume kaum noch wachsen. Wie sehr ihm „das wertvolle Gut Wald“ am Herzen liegt, wurde deutlich, als er seiner Freude Ausdruck verlieh, mit Patrick Zaglauer einen jungen Nachfolger mit der „richtigen Waldgesinnung“ zu bekommen. „Das ist eine Generationenaufgabe“, sagte Geiger und sprach die große Verantwortung als Stadtförster für den Spital- und Spendfonds mit einer fast 800-jährigen Waldgeschichte an. Rolf Geiger schaute auf fordernde Jahre als Stadtförster und Abteilungsleiter mit einer Fülle an zusätzlichen Aufgaben durch die LGS zurück. Das sei nicht spurlos an ihm vorübergegangen. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich niemals breitschlagen lassen!“

Geiger bedankte sich bei allen Kollegen und fügte auch Kritik an. Er komme noch aus einer Welt, in der das persönliche Wort gegolten habe, Kollegialität selbstverständlich gewesen sei und sich das Handeln nach Notwendigkeiten gerichtet habe. „Und nicht nach dem Wortlaut der Stellenbeschreibung, des Produkt- oder Haushaltsplans.“