Johanna Bretschneider: Sie möchte sich nicht alles verbieten

Johanna Bretschneider macht es dieses Jahr umgekehrt: „Ich möchte mir extra etwas gönnen und mir nicht alles verbieten“, erzählt die 24-jährige Studentin, die bei frostigen Temperaturen mit einem Eisbecher in der Hand unterwegs ist. Aus ethischen Gründen verzichtet Bretschneider ohnehin oft auf Dinge. Sie isst kein Fleisch und achtet auf Nachhaltigkeit, wenn sie einkauft. Religiös motiviert sei dieser Verzicht allerdings nicht, sagt sie. Ihr gehe es dabei um Tierwohl und Klimaschutz.

Marie-Joelle Gadalla: Sie will auf Süßigkeiten verzichten

Marie-Joelle Gadalla fastet dieses Jahr zum ersten Mal in der Fastenzeit. Sie will bis Ostern auf Süßigkeiten verzichten. Religiöse Gründe hat die 32-Jährige nicht, aber sie möchte bewusster und gesünder leben und sieht den Verzicht als Herausforderung. Als Mutter sei es ihr allerdings wichtig, ihren Kindern keinen strikten und dauerhaften Verzicht vorzuleben, betont Gadalla.

Vanessa Günther hat schon mehrmals in der Fastenzeit auf Alkohol verzichtet. Dieses Jahr will sie zu raffinierten Zucker Nein sagen. „Das größte Problem wird die Schokolade werden“, sagt die junge Mutter und lacht. Da aber viele Menschen in diesen Wochen auf etwas Bestimmtes verzichten, entstehe ein Gemeinschaftsgefühl und man könne sich gegenseitig motivieren, durchzuhalten. Um Religion, sagt sie, gehe es ihr dabei aber nicht.

Manuela Weiss: In der Fastenzeit den Fleischkonsum hinterfragen

Manuela Weiss, die gemeinsam mit Marie-Joelle Gadalla in der Stadt unterwegs ist, sagt: „Ich möchte vor allem auch nach der Fastenzeit bewusster einkaufen und mehr genießen.“ Weiss verzichtet 40 Tage lang auf Fleisch und nimmt die Fastenwochen zum Anlass, ihren gesamten Fleischkonsum zu hinterfragen. Ziel der 33-Jährigen ist es, weniger zu kaufen und genauer auf eine artgerechte Haltungsform zu achten.

Gerhard Langenberger: Er fastet aus Überzeugung nicht

„Fasten ist Verzicht und Verzicht schmälert meine Lebensqualität.“ Gerhard Langenberger aus Überlingen fastet nicht – und das aus Überzeugung. Für den Allgemeinmediziner bedeutet Fasten, fremdbestimmt zu sein. Durch Religion, Gesellschaft und die Kirche. Er sei zwar gläubig, betont der 69-Jährige, doch mit Glauben habe dies für ihn wenig zu tun. „Ich möchte mir nicht ein Glas Wein oder ein gebratenes Steak verbieten lassen, wenn ich Lust darauf habe.“

Benedikt Kusenbach und Joana Onken: Das Intervallfasten für sich entdeckt

Benedikt Kusenbach und Joana Onken haben bereits vor einigen Monaten einen recht neuen Trend des Fastens für sich entdeckt. Das Intervallfasten begeistert beide: „Wir schlafen besser und haben ein paar Kilos abgenommen, was ein guter Nebeneffekt ist.“

Religiöses Fasten kennt das Paar allerdings noch aus der Kindheit. Vor allem Benedikt Kusenbach hat bis zu seiner Jugend regelmäßig auf Süßes verzichtet. „Wir hatten damals ein Glas, das wir 40 Tage lang mit Süßigkeiten gefüllt haben. Die Vorfreude auf Ostern war durch diesen Verzicht noch größer“, erinnert er sich. Obwohl er es als Kind nie wirklich verstanden hat, sei es eine gute Übung gewesen, um Verzicht zu lernen. Heute fastet der 30-Jährige mehr aus gesundheitlichen als aus religiösen Gründen.

Joana Onkens Erinnerungen an die Fastenzeit sind etwas unkonventioneller: „Wir Kinder hatten ein Buch, das uns verschiedene Vorschläge zum Fasten gemacht hat. Darin stand zum Beispiel, wie man sich in Geduld übt oder sich bewusst Zeit für etwas nimmt.“

Andrea Ehinger: Aktuell gibt es für sie wichtigere Themen als Fasten

Andrea Ehinger aus Salem hat schon mehrmals gefastet und dabei auf unterschiedliche Dinge verzichtet. Dieses Jahr fastet sie allerdings nicht. „Unter den aktuellen Umständen habe ich keine Lust zu fasten. Es gibt im Moment wichtigere Themen“, erklärt die 57-Jährige mit Verweis auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine.

Kirana Klaar: Sie verzichtet in der Fastenzeit nicht

Kirana Klaar hat noch nie gefastet. „Ich bin nicht religiös und nicht damit aufgewachsen“, erzählt sie. „Und in meinem Umfeld fastet auch niemand.“ Insgesamt isst die 16-Jährige weniger tierische Produkte, nachdem sie sich aus ethischen Gründen einmal einen Monat lang vegan ernährte.

Lucie Meier: Weniger tierische Produkte

Lucie Meier versucht schon seit längerer Zeit, so wenig tierische Produkte wie möglich zu essen. „Mal klappt‘s besser, mal schlechter“, sagt sie und lacht. Zur Fastenzeit hat die 17-Jährige noch nie bewusst auf etwas verzichtet. Sie kenne diese Tradition auch nur von Erwachsenen, unter ihren gleichaltrigen Freunden und Bekannten faste aber niemand.

