von SK

Zwischenzeitlich geklärt hat die Polizei zwei versuchte Einbrüche in Gaststätten an der Überlinger Seepromenade zu Wochenbeginn. Der am Montagmorgen festgenommene 40-jährige Mann, welcher im Verdacht steht, einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen sowie mindestens Autos aufgebrochen zu haben, räumte in seiner Vernehmung ein, auch für zwei Einbruchsversuche in eine Gaststätte an der Seepromenade sowie eine Lokalität am Landungsplatz verantwortlich zu sein.

Überlingen Polizei fasst mutmaßlichen Dieb und Autoaufbrecher Das könnte Sie auch interessieren

In beiden Fällen scheiterte der Mann am Widerstand der Eingangstüren und gelangte nicht in die Räumlichkeiten, schreibt die Polizei. Der letztgenannte Fall war gestern nachträglich beim Polizeirevier Überlingen angezeigt worden.