Owingen – Was wäre die Zahnmedizin ohne die unterstützende Versorgung durch qualifizierte Zahntechniker? Unter dem Motto „Natur und Vielfältigkeit als Vorbild“ trägt Weber-Zahntechnik mit seinen Produkten und Dienstleistungen auch zu einer besseren Lebensqualität und Sicherheit der Menschen bei. Schwerpunkte des Betriebs sind Vollkeramik und Implantologie sowie der Einsatz neuester Techniken.

„Alles, was wir in meinem Dentallabor tun und herstellen, ist für den Menschen bestimmt“, sagt Zahntechnikermeister Cornel Weber. „Deshalb steht der Mensch im Vordergrund und wir gehen auf seine Wünsche, Vorstellungen wie auch Ziele ein, die wir gemeinsam erarbeiten und umsetzen.“ Mit dieser Philosophie ist Weber-Zahntechnik seit 30 Jahren ein erfolgreicher Handwerksbetrieb. In der Gemeinde Owingen, in der es seit 1996 ansässig ist, fühlt sich das Unternehmen sehr wohl. Hier gibt es „Zahnersatz Made in Germany“ mit Schwerpunkte Vollkeramik, Implantatversorgungen sowie individueller Zahnersatz von der Krone bis zur umfangreichen Komplettsanierung.

Um für Qualität und Innovation gerüstet zu sein, betreibt das Team digitales Handwerk und nutzt neueste Technologien und Systeme wie CAD/CAM-Konstruktions- und Fräsanlagen für festsitzenden Zahnersatz in Keramik und Metall. Laser für Metallverbindungen und der Einsatz von 3D-Digitaldruck für Implantat-Bohrschablonen, Schienen & Modellherstellung und mehr gehören dazu.

Fortbildungen und die Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften und Hochschulen halten das Team fit. „Die Verbindung mit handwerklichem Geschick sichert den Kunden und Patienten stets den optimalen, funktionellen und ästhetischen Zahnersatz und das seit nunmehr 30 Jahren“, so der Laborinhaber, der sich von Anfang an auf hochwertige Vollkeramiklösungen beim Zahnersatz spezialisiert hat. Wichtig für ihn ist, dass Haltbarkeit und optischer Eindruck in der Qualität Hand in Hand gehen. Und dafür schöpft Cornel Weber stets die modernsten technischen Möglichkeiten bei Konstruktion und Herstellung aus. Dies gilt vom Scannen der Formen über die 3D-Konstruktion am Computer bis zur Verarbeitung der Materialien. „Ich habe diesen ganzen Entwicklungsprozess mit begleitet und mit gestaltet“, sagt der Owinger Zahntechnikermeister. Die Materialien und deren Verarbeitung seien dabei stetig verbessert worden.

Weber-Zahntechnik ist eingebunden in ein besonderes Netzwerk von Dienstleistern, für die der Mensch im Vordergrund steht und deren Leistungen primär auf die Wünsche und individuellen Besonderheiten ihrer Kunden abgestimmt werden. Weber: „Wir bedanken uns bei unseren Geschäftspartnern und Patienten für ihr langjähriges Vertrauen, das sie uns täglich entgegengebracht haben.“ Er macht darauf aufmerksam, dass engagierte Zahntechniker auch als angelernte Hilfskraft für Arbeitsvorbereitung, Reparaturen, Schienen und mehr gesucht werden.

Zur Person

Nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker schloss Cornel Weber in Stuttgart 1993 die Meisterschule mit Erfolg ab. Am 1. Juli 1993 machte er sich in Überlingen selbstständig (Weber-Zahntechnik-Überlingen). Im März 1996 mietete er am Owinger Henkerberg neue Laborräume an, spezialisierte sich weiter und firmierte fortan als Weber Zahntechnik „Vollkeramik & Implantologie“. Weber war Leiter vieler Keramikkurse und veranstaltete Symposien zu Vollkeramik. Seit April 2017 ist sein Dentallabor in eigenen modernen Räumen im Henkerberg Süd in Owingen.