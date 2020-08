Die Täter, deren Identität noch nicht geklärt ist, haben den Geschädigten in den Vergangenheit sieben Monaten mit angeblichen Anlagegeschäften im großen Stil betrogen. Der Mann war im Februar über eine Werbeeinblendung auf die Plattform aufmerksam geworden, die mit großen finanziellen Gewinnen warb. Nachdem er dort ein Konto eröffnet hatte, setze sich eine Mitarbeiterin unter falschem Namen mit ihm in Verbindung und erhielt über ein Fernzugriff-Programm Zugang zu seinem PC. In der Folge überwies der Geschädigte immer höhere Geldbeträge auf verschiedene, ihm fremde Konten. Auch als durch die Anbieter ein vermeintlicher Kursabfall des Kundenportfolios inszeniert wurde, konnte die falsche Kundenberaterin den Mann durch geschickte Gesprächsführung dazu überreden, weitere Zahlungen zu leisten, um die angeblichen Verluste auszugleichen. So verlor er mindestens 290 000 Euro. Als dem Opfer schließlich bewusst worden war, Betrügern aufgesessen zu sein, verständigte er die Polizei.

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Geldanlageangeboten, die enorme Renditen versprechen. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche sind unter www.polizei-beratung.de oder bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de abrufbar.