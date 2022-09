Der aus Konstanz stammende Fahrer war alleine in einem Opel Corsa von Ludwigshafen in Richtung Bonndorf unterwegs. Warum er in der leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, konnte bisher nicht geklärt werden.

Befragung noch nicht möglich

Eine Befragung des Fahrers war aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen noch nicht möglich, teilt die Polizei mit. Er befindet sich weiterhin in Behandlung in einem Krankenhaus.

An dem Auto entstand Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro, schätzt die Polizei. Wie hoch der Flurschaden und der Schaden an dem, durch den Aufprall mittig gespaltenen Obstbaum ist, steht noch nicht fest.