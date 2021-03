Der 27-Jährige, der im dringenden Verdacht steht, am 8. Februar in der Schreibersbildstraße in Überlingen zwei zivile Polizeibeamte nach einer Kontrolle angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben, konnte nach intensiver Fahndung bereits am vergangenen Donnerstag durch die französische Polizei in Straßburg festgenommen werden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg jetzt in einer gemeinsamen Erklärung mit.

In Straßburg war der 27-Jährige den Behörden aufgefallen, als er unter anderen Personalien einen Asylantrag stellte. Bei der Festnahme durch eine Spezialeinheit der Polizei Straßburg leistete er erhebliche Gegenwehr, berichten Staatsanwaltschaft und Polizei. Aufgrund der Widerstandshandlungen leitete die französische Polizei ein eigenes Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein.

Auch bei der Personenkontrolle in Überlingen hatten sich Hinweise auf eine Dokumentenfälschung ergeben. Nach dem Angriff auf die beiden Polizisten war der 27-Jährige zu Fuß geflüchtet und daraufhin nicht mehr aufgetaucht.