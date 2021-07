Owingen – Das historische Hofgut Lugenhof, erstmals erwähnt im Jahre 1771 und vormals im markgräflichen Besitz, feiert in diesem Jahr sein 250-jähriges Bestehen. Der Golfclub Owingen-Überlingen, der seit dem Jahre 2000 Besitzer des auf den Gemarkungen von Owingen und Überlingen gelegen Anwesens ist, richtet aus diesem Anlass am Sonntag, 8. August, ab 10 Uhr ein Hoffest auf dem Hofgut aus. Damit verbunden ist die Möglichkeit, beim Schnuppergolfen von 11 bis 15 Uhr die traditionelle Ballsportart einmal zu testen.

Wie der Golfclub mitteilte, ist das teils historische und unter Denkmalschutz stehende Ensemble vom Club von Grund auf saniert worden. Gleich nach dem Kauf habe man die Zuwegung von der Landestraße bei Owingen her bis zum Hofgut neu asphaltiert und in der Folge Gebäude für Gebäude renoviert. „Die Sanierung der historischen Poststelle zur Club-Gastronomie war dabei sicherlich eines der aufwendigsten Vorhaben“, so der Golfclub. Aktuell habe er sich die Sanierung der ehemaligen Brennerei vorgenommen, in der er Gästezimmer für Mitarbeiter und Aushilfen einbauen möchte.

Der Golfplatz auf dem Hofgut mit einer Fläche von rund 60 Hektar und einem unvergleichlichen Blick auf den Bodensee und die Alpen wurde vom Golfclub ebenfalls umgebaut und wird seitdem, gemäß den Umweltvorgaben der EU und in Kooperation mit dem BUND, ganz im Sinne von „Lebensraum Golfplatz“ gepflegt. Mit Thomas Hepperle hat der Golfclub einen kompetenten Umweltbeauftragten gewinnen können. Seit diesem Jahr ziert das Zertifikat in Silber des Biodiversitätsprogramms „Golf & Natur“ das Büro des Clubsekretariats. Der Golfclub: „Seit Kurzem ist auch das alte Bienenhäuschen wieder belebt, sodass für kommendes Jahr mit eigenem Gutshonig gerechnet wird.“

Der Golfclub zählt rund 800 aktive Mitglieder im Alter von 4 bis 93 Jahren. „Die Atmosphäre im Club ist lässig und sportlich geprägt. Vorbei sind die Zeiten der Zweireiher und der karierten Hosen. Die Freizeit steht ganz im Zeichen von gesellschaftlichem und sportlichen Vergnügen“, so der Golfclub. Um dieses zu fördern, habe man jüngst die alte Scheune zu einer schönen, charaktervollen Halle für Feste, Hochzeiten, Frühschoppen, Matinées oder auch Parties umgebaut.

Im Winter, wenn der Platz nicht bespielbar ist, bietet der Club in seiner Tenne eine 3D-Indooranlage an, auf welcher der eigene Golfplatz wie in echt gespielt werden könne. Anlässlich des Hoffestes wird ein kostenloses Schnuppergolf angeboten. „Denn Golf ist ein Sport für Jedermann und ein ganzjähriges Vergnügen“, teilte der Golfclub mit. Eine Golf-Ausrüstung braucht niemand mitzubringen, diese wird vom Verein gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Weitere Informationen zum Hoffest unter der Telefonnummer 0¦75¦51/8¦30¦40 oder per E-mail unter welcome@golfclub-owingen.de

Infos im Internet:

http://www.golfclub-owingen.de

Historische Poststelle

Am 1. April 1771 wurde das Hofgut erstmals erwähnt. 1777 wurde auf dem Lugen eine Poststation eröffnet als „Vorderösterreichische Postanstalt in der Reichsabtei Salmansweiler“, die bis 1803 zum Besitz des Reichsstiftes Salem gehörte. Ende 1802 wurde der Streubesitz des Reichsstiftes mitsamt der Abtei säkularisiert und gelangte so in den Besitz der Markgrafen von Baden. Sei dem Jahre 2000 nennt der Golfclub Owingen-Überlingen das Hofgut sein Eigen.