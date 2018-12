Am Ende der nächtlichen Odyssee war's der 25-Jährige, der nicht mehr schlafen konnte. Zu aufgewühlt war Mergim Hasanmetaj von dem, was er erlebte. Er war in der Nacht auf Sonntag im Wohngebiet Burgberg unterwegs, er wollte einen Freund nach Hause bringen, bevor er selbst den Heimweg nach Frickingen angetreten hätte – da entdeckten die beiden jungen Männer einen Schlafwandler. Ohne ihre Hilfe hätte es in der Winternacht tragisch enden können.

Überlingen In Unterhosen durch die kalte Nacht: Schlafwandler am Burgberg aufgegriffen Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 2 Uhr morgens befuhr Mergim Hasanmetaj eigenen Angaben zufolge den Burgbergring, als er an einem Mann, der nur mit Unterhosen bekleidet war, vorbei fuhr. "Im ersten Moment habe ich das gar nicht realisiert. Kennen Sie das, man fährt an etwas vorbei, das es eigentlich nicht geben kann, und erst beim zweiten Hinschauen begreift man es?"

Thermometer bei vier Grad unter null

Er und sein Begleiter hielten an, der Mann, nackte Füße, Unterhosen, "sonst trug er nichts", schloss bis zu ihrem Auto auf. "Er hatte die Arme verschränkt, war nach vorne gebeugt, in einer Schutzhaltung – so, wie man das macht, wenn einem kalt ist." Das Thermometer in Mergim Hasanmetajs Auto zeigte vier Grad unter null an.

Aus der Wohnung geflogen?

Wie der 25-Jährige aus Frickingen weiter schildert, dachte er zunächst, dass der Unglücksrabe im Streit aus der Wohnung geflogen sei. Er sprach den verwirrt wirkenden Mann an, der sagte wohl auch gleich, dass er Schlafwandler sei. Er habe das aber so oft und mit undeutlicher Stimme wiederholt, dass Hasanmetaj annahm, "dass er sich immer noch in seinem Modus befindet".

Symbolbild | Bild: Martin Schutt, dpa

Glückliche Wendung

Auf die Frage, wohin er denn jetzt gehe, habe der Mann geantwortet: "Nach Hause!" Glücklicherweise erkannte der 25-Jährige, der in Überlingen aufgewachsen ist, den 44-Jährigen. "Bist Du's...?", fragte er den Mann. Nachdem der 44-Jährige bestätigte, konnte er ihn darauf hinweisen, dass er in die entgegen gesetzte Richtung wohnt, nur 50 bis 100 Meter entfernt.

Am Taxi abgewiesen

Wie der 25-jährige Einzelhandelskaufmann weiter erzählte, wollte er nur kurz sein Auto wenden, als der 44-Jährige weiter lief und an einem zufällig ankommenden Taxi um Einlass bat. Der Taxifahrer habe den Mann in Unterhosen abgewiesen, wobei eine Fahrt mit dem Taxi gar keinen Sinn gemacht hatte, denn die Adresse des 44-Jährigen lag wenige Meter daneben.

Leben und Wissen Wie Schlafwandeln funktioniert und woran man Betroffene erkennt Das könnte Sie auch interessieren

Mit der eigenen Jacke ausgeholfen

Mergim Hasanmetaj und sein Kumpel begleiteten den 44-Jährigen bis ins Haus, einem Wohnblock, wo sie im Treppenhaus weiter versuchten zu helfen. Der Schlafwandler hatte sich aus der Wohnung ausgeschlossen gehabt. Und so standen sie auf dem Treppenabsatz, "ich hängte ihm meine Jacke um und wies ihn darauf hin, dass er mit seinen nackten Füßen doch besser auf den Fußabstreifer stehen soll. Er war schon ganz blau und lila auf der Brust."

Aufgewärmt im Auto

Nach wie vor sei der 44-Jährige verwirrt gewesen. Da habe er die Polizei gerufen, bis zu deren Eintreffen sie dann in Hasanmetajs Auto im Warmen warteten. "Erst da wurde er dann wieder aktiver und konnte wieder normal reden."

Es fing an zu schneien

Mit Hilfe der Polizei gelang es, die Adresse eines Verwandten ausfindig zu machen, zu dem der 44-Jährige für den Rest der Nacht gebracht wurde. Ob er dort wieder schlafen konnte, ist nicht bekannt. Mergim Hasanmetaj jedenfalls war zu aufgewühlt, um ins Bett zu gehen. "Ich bin noch an die Tankstelle und habe mir, um runter zu kommen, eine heiße Schokolade gekauft. Mittlerweile war es 3 Uhr, da fing es an zu schneien. Ich will nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn ihn keiner gefunden hätte."