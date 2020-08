Es muss einen heftigen Schlag getan haben, als die 24 Meter hohe Schwarzpappel mit ihrem Stammdurchmesser von 130 Zentimetern niederdonnerte und die beliebte Ruhebank auf der „Liebesinsel“ zerschmetterte, wie die Nußdorfer den idyllischen Ort nennen. Zum Glück saß an diesem Freitag, 7. August, gegen 20.30 Uhr, gerade niemand auf der Bank. Die Schwarzpappel hatte viele Jahre am Ufer nahe des Strandbads zur Ortssilhouette gehört. Noch im Januar war der Baum als „verkehrrsicher“ eingestuft worden, wie die Stadt Überlingen erklärt. Das „Eigengewicht des Baumes“ habe wohl ausgereicht, um ein „Wurzelversagen„ auszulösen.

Auf einem Foto von Anfang Mai 2020 standen sowohl der Baum als auch die beiden Sitzbänke auf der sogenannten Liebesinsel in Nußdorf noch. | Bild: privat

Baumsturz an einem „schönen und entspannten“ Platz

Auch drei Wochen danach wird in Nußdorf viel darüber spekuliert, was alles hätte passieren können. Denn die Bank war beliebt bei Anwohnern wie Feriengästen. „Wir saßen dort immer gerne, es ist ein schöner und entspannter Ort“, sagt einer der Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Eine weitere, in unmittelbarer Nähe gelegene Sitzbank, blieb unbeschädigt. Sie musste aber, um den Baum aus dem Wasser holen zu können, ebenfalls entfernt werden.

Die Schwarzpappel Die Schwarzpappel wird auch Saarbaum genannt und wächst als laubabwerfender Baum, der Höhen von bis zu 30 Metern erreichen kann. Der Durchmesser beträgt bis zu zwei Metern. Die ältesten Exemplare, die man kennt, wurden 300 Jahre alt. Die Blätter sind wechselständig angeordnet und fünf bis zehn Zentimeter lang. Das Hauptverbreitungsgebiet der Schwarzpappel ist Mitteleuropa, sie fehlt nur in Skandinavien, Südspanien und Portugal. In Deutschland wird die Schwarzpappel auf der Roten Listen für gefährdete Pflanzen geführt – es gibt nur noch rund 3000 Saarbäume. Die Schwarzpappel war der Baum des Jahres 2006.

Auch jüngere Leute hätten sich auf Liebesinsel häufig getroffen. Sorgen, dass dieser Baum einstürzen könnte, habe man sich nie gemacht – bis zu jenem Tag. Und nun schaue man natürlich auch nach links und rechts. „Und da wird es dem einen oder anderern schon unwohl“, sagt der Nußdorfer, „beim Gedanken, wie viele mächtige Bäume im und rund um das Strandbad stehen“.

Die Anwohner stellen sich nun die Frage, wie es mit der Standsicherheit der vielen anderen Großbäume aussieht – wie zum Beispiel die im Nußdorfer Strandbad. Erst zu Beginn des Jahres ließ die Stadt Überlingen hier zwei große Weiden fällen, weil diese nicht mehr als sicher galten. | Bild: Julian Widmann

Das Wetter war nicht der Grund

„Es war ein explosionsartiger Knall“, erzählt der Ohrenzeuge. Mit Freunden sei er auf der Terrasse gesessen, etwa 150 Meter entfernt. Alle seien extrem erleichtert gewesen, dass nichts Schlimmes passiert sei. Und es sei ein „großer und glücklicher Zufall“, dass in diesem Moment niemand auf der Bank saß – denn das Wetter war angenehm an diesem lauen Sommerabend. „Wir waren den ganzen Tag draußen. Wind oder Regen gab es keinen. Es war ein ruhiger Abend“, erinnert sich Anwohner.

Der Zugang zu den Bänken wurde nach dem Ereignis vorläufig gesperrt. | Bild: Julian Widmann

„Ein schöner, windstiller Sommerabend“

Ein ruhiger Abend? Wie kam es dann überhaupt zum Sturz der gut einhundert Jahre alten Schwarzpappel? In Nußdorf hört man Vermutungen, dass der Baum wohl auch wegen seiner „übergewichtigen Krone“ umgestürzt sein könnte. Es wird viel spekuliert. Auch die Experten scheinen noch keine wirklich plausible Antwort zu haben. „Wir sind vom Baumsturz überrascht worden“, gibt die Pressestelle auf Anfrage des SÜDKURIER die Aussagen der eigenen Forstfachleute weiter. Und bestätigt, dass es ein schöner, windstiller Sommerabend gewesen sein. „Es gab weder ein Sturmereignis, noch Starkregen oder Hagel“, heißt es aus dem Rathaus. Durch die leichte Neigung der Krone nach Süden in Richtung des Sees habe „anscheinend das Eigengewicht des Baumes ausgereicht“. Das habe wohl zum „Wurzelversagen„ geführt, heißt es wörtlich aus dem Rathaus. „Der mächtige Baum wurde regelrecht entwurzelt.“

War die Trockenheit der vergangenen Jahre schuld?

Die Untersuchung ergab indes, dass an den Bruchstellen alle stärkeren Wurzeln gesund gewesen seien. Im Rathaus vermutet man nun, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre zu einem enormen Feinwurzelverlust geführt habe und somit „schleichend die Verankerung des Baumes geschwächt“ habe. Die schon seit vielen Jahren vorhandene Höhlung im Kern des Stammes sei jedenfalls nicht die Ursache gewesen.

Die Reste der 24 Meter hohen Schwarzpappel. | Bild: Julian Widmann

Letzte Kontrolle gab es im Januar

Im Januar dieses Jahres sei die Schwarzpappel das letzte Mal kontrolliert worden. Dabei wurde sie von der Stadt als „verkehrssicher“ eingestuft. Erst vor zwei Jahren sei zudem die gesamte Krone eingekürzt worden – als Reaktion auf die nachlassende Vitalität des Baumes. Eine häufigere Kontrolle hätte den Baumsturz laut der Stadt nicht verhindert, da der Wurzelraum eben „leider nicht einsehbar“ sei. „Wir kontrollieren außerhalb des geplanten Intervalls immer nach heftigen Stürmen, aber Trockenheit ist ein schleichender Prozess“.

Weitere Baumstürze „nicht kalkulierbar“

Die Stadt erklärt, dass sie wegen der Klimaerwärmung und der zu geringen Niederschlagsmenge in Sorge sei, dass noch weitere Bäume fallen könnten. Dies sei aber nicht kalkulierbar. „Wir reagieren selbstverständlich auf erkennbare Gefahren, aber ohne konkrete Schadsymptome würden wir keinen Baum vorbeugend einfach schon fällen.“

Kontrollen mindestens alle zwei Jahre

Grundsätzlich würden sich die Kontrollintervalle der Bäume bei der Stadt nach mehreren Kriterien richten. Dazu zählen unter anderem Alter, Größe, Standort, Sicherheitserwartung und Vorschäden. Die meisten Bäume würden jährlich kontrolliert, teilweise sogar zweimal pro Jahr. Andere dagegen würden nur jedes zweite Jahr begutachtet.