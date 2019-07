Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, stritt sich eine 23-jährige Frau mit einem 31-jährigen Mann. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Frau nach einer Schere gegriffen und versucht haben, ihren Kontrahenten damit zu verletzen. Der 31-Jährige konnte den Angriff jedoch abwehren. Die 23-Jährige soll jedoch auch danach nicht von dem Mann abgelassen und ihn zunächst geschlagen und gebissen haben. Schließlich soll sie ihn so heftig gestoßen haben, dass er mit dem Kopf gegen eine Metallstange prallte und sich eine Platzwunde zuzog. Ein Rettungsdienst musste ihn in ein Krankenhaus bringen. Die Frau wurde in eine andere Unterkunft verlegt, gegen sie wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.