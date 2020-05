Alles spielt sich in diesem Fall über der Corona-Maske ab. Was kann man alleine mit seinen Augen an Gefühlsausdrücken vermitteln? Wir haben die Überlinger Schauspielerin Birgit Nolte-Michel zum Fototermin gebeten, sie schafft mit Leichtigkeit 20 Gefühlsausdrücke. Von verwirrt und verliebt und necksich bis verzweifelt. Wie viele schaffen Sie?

Bild: Hilser, Stefan Wütend. Bild: Hilser, Stefan Verwirrt. Bild: Hilser, Stefan Verzweifelt. Bild: Hilser, Stefan Sauer. Bild: Hilser, Stefan Ungeduldig. Bild: Hilser, Stefan Verliebt. Bild: Hilser, Stefan Sich über jemanden lustig machend. Bild: Hilser, Stefan Skeptisch. Bild: Hilser, Stefan Traurig. Bild: Hilser, Stefan Nachdenklich. Bild: Hilser, Stefan Schwelgerisch. Bild: Hilser, Stefan Neckisch. Bild: Hilser, Stefan Müde. Bild: Hilser, Stefan Glücklich. Bild: Hilser, Stefan Fragend. Bild: Hilser, Stefan Flehend. Bild: Hilser, Stefan Erheitert. Bild: Hilser, Stefan Drohend. Bild: Hilser, Stefan Entsetzt. Bild: Hilser, Stefan Enttäuscht.

