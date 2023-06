Zu einem Unfall mit einem Auto und einem Motorrad ist es Mittwochmittag in Überlingen-Deisendorf auf der Landstraße 200A beim Widmerhof gekommen. Eine 40-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs, als sie an einer unübersichtlichen Stelle den vor ihr fahrenden Lastwagen überholen wollte.

Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Hierbei übersah die Frau einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.