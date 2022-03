Aus „Jux und Tollerei“, wie die Polizei mitteilt, soll eine 18-Jährige am Montagnachmittag in Überlingen den Brandmeldealarm in einer Bank in der Münsterstraße ausgelöst haben. Außerdem versuchte sie im Beisein der Polizei, eine Mitarbeiterin der Bank zu schlagen. Jetzt muss sie sich wegen des Missbrauchs von Notrufen und versuchter Körperverletzung verantworten.

Polizei und Feuerwehr waren durch den Brandmeldealarm auf den Plan gerufen worden. Die Mitarbeiterin der Bank identifizierte im Verlauf von Überprüfungen vor Ort die 18-Jährige als mögliche Täterin und übergab sie der Polizei. Vor den Augen der Beamten habe die 18-Jährige versucht, die Angestellte zu schlagen, was schnell habe unterbunden werden können, wie es im Bericht heißt. Die junge Frau musste die Polizisten zum Revier begleiten, wo sie von Mitarbeitern einer betreuten Einrichtung, in der sie lebt, abgeholt wurde. Die Feuerwehr konnte zeitnah wieder abrücken, nachdem klar war, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.