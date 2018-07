von Julia Rieß

Überlingen (jur) Eine Tanzshow sorgte für einen übervollen Kursaal. Die Künstler: 170 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Kursaal führe sie in diesem Jahr eine solche Show, in der alle ihre Tanzgruppen zusammenkommen, zum fünften Mal durch, sagt Tanzlehrerin Sabine Haggenmüller. Unter dem Motto "Feenwelten" zeigten ihre acht Gruppen aus Überlingen sowie die Gruppen aus Markdorf, Friedrichshafen, Salem und Radolfzell, was sie in den vergangenen Monaten eingeübt hatten.

Tänze vieler Stilrichtungen zu sehen

Die Bandbreite war groß: sowohl was das Alter der Künstler angeht – ab vier Jahren bis zu Erwachsenen –, als auch die Stilrichtungen, von Ballett über Modern Dance und Hip Hop bis Jazz-Showtanz. Die meisten folgten dem Motto "Feenwelten". Auf die Kostüme der Waldfeen, Wasserfeen, Rosenfeen oder Tortenfeen abgestimmt waren die 30 Bühnenbilder: aufwendige Collagen, die die ehemalige Kunstpädagogin und Überlingerin Birgit Nothhelfer-Schall gestaltet hatte. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Kulturreferentin des Augustinums Überlingen, Olivia Schnepf.

Neben den zwei großen Schwänen tanzten auch viele kleine Schwäne.

Eltern: Ist so viel Aufwand wirklich nötig?

Eine solche Veranstaltung samt Vorverkauf organisieren, Kostüme und Maske, Bühnenbild, Choreografie und Proben, Betreuung und Catering, Technik und Musik – das war ein Kraftakt über eineinhalb Jahre, sagt Sabine Haggenmüller. Warum sie das mache, nunmehr zum fünften Mal, frage sie sich immer wieder, wenn sie mitten in den Vorbereitungen stecke. Und auch die eine oder andere Mutter frage: "Ist so viel Aufwand wirklich nötig? Das sind doch Kinder – muss es da so professionell sein, extra Kostüme geschneidert, ein professionelles Schminkteam?"

Moderatorin Olivia Schnepf stellte die jungen Balletttänzerinnen vor und ließ sich von ihnen die "Fünf Positionen" beim Balletttanz erklären.

Haggenmüller: Auf das "Zeigen dürfen" kommt es an

Ihre Antwort sei immer dieselbe: "Seit ich Kind bin, war Tanzen immer das allerwichtigste für mich. Und ich wollte das immer unter die Leute bringen. Am liebsten wäre mir, die ganze Welt würde tanzen! Deshalb mache ich das." Außerdem profitierten die Kinder von einem solchen Auftritt. Das "Zeigen" sei für sie der Punkt, sagt Haggenmüller, wo es drauf ankommt: Jetzt steh' ich im Bühnenlicht, jetzt darf ich das, was ich kann, auch zeigen. Wenn man darauf hinarbeite, habe man eine ganz andere Sicht, eine andere Arbeitsweise. "Dann fängt erst diese Leidenschaft und das Brennen an, und erst dann ergibt es einen Sinn."

Eines der getanzten Elemente: Wasser

Kinder gewinnen Selbstvertrauen, Eltern sind stolz

Darum sei an diesem Tag kein Bühnenlicht, kein Kostüm zu viel. "Die Kinder sollen Selbstvertrauen gewinnen und die Eltern sollen stolz auf ihre Kinder sein." Dieses Konzept scheint aufzugehen. Eine achtjährige Tänzerin bestätigt: "Wenn ich vor 350 Leuten tanzen kann, kann ich auch vor meiner Klasse ein Gedicht aufsagen, das ist für mich kein Problem."

Wasser fliesst... und die Bewegungen der Wasserfeen ebenso.

