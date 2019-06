Nach einem Zeugenhinweis hatte sich der 15-Jährige bei der Polizei gemeldet und eingeräumt, damals „in den Wagen gestiegen zu sein“, so die Polizei in ihrem Pressebericht von Freitag, 7. Juni.

Der Junge gelange nun wegen des Verdachts der „unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ zur Anzeige.

Im Polizeibericht von 17. Juni wurde berichtet, dass der 59-jährige Fahrzeugbesitzer das Auto für kurze Zeit unverschlossen und mit steckendem Zündschlüssel abgestellt und in einiger Entfernung auf einen Mitfahrer gewartet habe. Da habe er plötzlich gesehen, wie jemand sein Auto wendete und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bambergen davon fuhr. Das Fahrzeug konnte am selben Abend kurz vor 19 Uhr nahe des Haustierhofs „Reutemühle“ in einer Wiese abgestellt und verlassen aufgefunden werden.