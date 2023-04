Der Neubau von Wohnungen, insbesondere die viel beschworene Nachverdichtung und die Nutzung von Baulücken sind nahezu täglich Themen in der öffentlichen Diskussion. Ermöglichen will die Stadt dies nun mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein 2260 Quadratmeter großes Grundstück an der Hochbildstraße. Bereits vor zwei Jahren war das Projekt vom Gemeinderat erstmals beraten worden, wie Benedikt Müller von der Planstatt Senner und Architekt Achim Sauer im Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr erläuterten. Gegenüber dem damaligen Entwurf habe man noch „ein Geschoss draufgepackt“, erklärten die Planer. Vorgesehen sind 12 kleinere Mietwohnungen, teilweise mit zwei Zimmern unter 60 Quadratmetern, teilweise mit drei Zimmern unter 80 Quadratmetern. Die Penthouse-Wohnung darüber wolle der Bauherr für seinen eigenen Bedarf nutzen, hieß es. Aus Sicht des Ausschusses war das Konzept schlüssig und er gab der Planung einstimmig grünes Licht.

Bebaut ist das große Grundstück bisher mit einem zweigeschossigen Gebäude, das unter Denkmalschutz steht. „Dazu halten wir mit dem Neubau einen gebührenden Abstand“, erklärte Müller vor dem Gremium. Entstehen soll das Gebäude deutlich zurückgesetzt von der Straße auf einer Fläche, die derzeit mit Garagen bebaut und Autostellplätzen belegt ist. Aufgrund der Topographie erreiche man lediglich die Höhe, die das dahinter liegende Haus bereits habe.

Für den Neubau müssten sechs alte Bäume entfernt werden, die an anderer Stelle auf dem Grundstück durch neue bereits großkronige Exemplare ersetzt werden sollen. Als Grünfläche für die Bewohner könne der Bereich hinter dem Bestandsgebäude genutzt werden. Da die notwendigen Stellplätze in der vorgesehenen Tiefgarage nicht ausreichen, hatten die Planer an der Zufahrt zum Grundstück weitere Stellplätze ausgewiesen. Für Stadträtin Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne) schluckten diese zu viel Grünfläche. Mehr Parkplätze in dieser Nähe zur Innenstadt hätte Ulrich Krezdorn (CDU) dagegen gerne gehabt. Am Ende regte Stadtplaner Florian Kohlmann an, zumindest einen Teil zu streichen und die gewonnene Fläche dem Grün zuzuschlagen. Bedenken äußerte Peter Vögele (FDP), dass der Gartenbereich hinter dem Bestandsgebäude den geplanten Mietwohnungen künftig einmal entzogen werden könnte.