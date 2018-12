Wenn an Silvester punkt 24 Uhr die Raketen in den Himmel steigen, ist es wieder Zeit für Wünsche: Glück, Gesundheit, Familiennachwuchs, mehr Freizeit, mehr Geld, mehr von allem – die Liste der Wünsche ist so lange, wie die der Menschen, die sie aussprechen.

Anny Hamm ist da weniger anspruchsvoll. Am Mittwochabend war die 104-jährige Überlingerin in der ARD-Sendung "Zeig mir deine Welt" zu sehen. Zu keiner Sekunde ihres durchweg sympathischen Auftritts ließ sie einen Zweifel daran aufkommen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben ist. "Ich bin wunschlos glücklich, ich bin zufrieden mit dem, was ich hab", sagt Anny Hamm im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume, als sie auf der Parkbank im Badgarten sitzt und auf den Bodensee blickt.

Neben Anny Hamm waren vier weitere Über-Hundertjährige in der Sendung zu sehen. | Bild: NDR/Thorsten Jander

Und doch: Einen Wunsch kann der Moderator der alten Dame dann doch noch entlocken: "Ich möchte mal richtig alt werden", sagt die 104-Jährige und lächelt. Mit ihrem Humor bringt die passionierte Fastnachterin Kai Pflaume und wohl auch viele der mehr als 2 Millionen Zuschauer der Sendung regelmäßig zum Lachen.

Auch im Nachhinein zeigt sich Pflaume noch beeindruckt vom Treffen mit der Überlingerin. "Anny ist ein wirklich toller Mensch, mit einem klaren Blick auf die Vergangenheit und einem positiven Blick auf die Zukunft", schreibt er auf SÜDKURIER-Anfrage. "Ihre Zufriedenheit ist einfach bewundernswert. Anny war und ist dem Leben zugewandt und ganz wichtig, sie hat eine ganz tolle Familie."

Dabei war Anny Hamms Wunsch nach einem noch möglichst langen Leben gar nicht unbedingt als Witz gemeint. Wenn man die 104-Jährige bei ihrem Fernsehauftritt auf den Raddampfer Hohentwiel klettern und mit dem Elektrowagen durch die Überlinger Altstadt flitzen sieht und hört, wie sie mehrfach den Überlinger Narrenruf "Juhu" juchzt, kauft man ihr zweifellos ab, dass sie sich noch nicht wirklich alt fühlt.

Sie wolle noch ein wenig bleiben, sagt die Seniorin zum Ende des Gesprächs mit Kai Pflaume. Ihr und auch Überlingen wäre es zu wünschen.

Die Sendung "Zeig mir deine Welt" vom zweiten Weihnachtsfeiertag können Sie hier anschauen: www.ardmediathek.de