„Wie viel zerschnittene Katzenschälchen sind im Glas?“ So lautete die Frage beim Gewinnspiel anlässlich des Sommerfests, das Vereine und Ortschaftsrat am Kinderhaus in Deisendorf organisierten. Das hochsommerliche Wetter lockte zahlreiche Besucher unter das dort befindliche Storchennest.

Katzendeko in Anlehnung an den Narrenverein

In Anlehnung an den Narrenverein Katzedopeschliefer, der seine Heimat im Ort hat, stand das Fest ganz im Zeichen der Katzen. Das Dekoteam unter Leitung von Isolde Idda hatte sich wieder viel Arbeit gemacht und Tische und Zelt mit Katzendekoration verschönert. „Unglaublich, wie nett; die machen immer so schöne Sachen“, lobte eine Besucherin die Deko, die jedes Mal anders ausfällt.

100 Bürger sorgen für Speisen und Getränke

Sie freute sich ebenso wie die anderen Gäste über das Angebot an Speisen und Getränken, um das sich unter der Regie von Festwirt und Fördervereinsvorsitzendem Peter Müller rund 100 Bürger kümmerten. Das sei „rund ein Viertel des Dorfes“, wie Ortsvorsteher Martin Strehl hervorhob. An der Bar lockte unter anderem ein Erdbeertraum, für Kinder ein alkoholfreies Dorfbrunnewässerle. Letztmals gab es die Meckertaschen mit Zitronenzaziki, da der Lieferant nach Salem-Neufrach gezogen ist.

Auch das Gewinnspiel drehte sich um Katzen: Ortsvorsteher Martin Strehl (Zweiter von rechts) mit Vorgängerin Isolde Idda (rechts) und den Gewinnern Verena Kohler und Markus Müller. | Bild: Holger Kleinstück

Markus Müller und Verena Kohler beantworten Gewinnfrage richtig

Übrigens: Die richtige Antwort des Gewinnspiels lautete 19. Markus Müller hatte das ebenso richtig getippt wie Verena Kohler, doch entschied letztlich die von Strehl geworfene Münze zugunsten Müllers.