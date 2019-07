Überlingen – Strick, Shirts und Kombi-Mode: Sein zehnjähriges Bestehen feiert das Modehaus Golléhaug, Christophstraße 8. Das in Albstadt-Tailfingen ansässige, 1950 gegründete Unternehmen gehört zu den führenden deutschen Herstellern von modischer Maschenware. Anlässlich des runden Geburtstages gibt es während der Zeit vom 10. bis 17. Juli alle Artikel zu einem Sonderpreis plus Jubiläumsrabatt. Das Verkaufsteam bietet darüber hinaus ein Gläschen Prosecco an.

Gottlieb und Anni Haug gründeten 1950 das Label Golléhaug. 1981 trat Jochem Haug in das Familienunternehmen ein. 1994 wurde eine neue Versandhalle gebaut, die 2001 erweitert wurde. 2009 wurde am 3. Juli das erste eigene Modehaus in Überlingen eröffnet. Im Januar 2015 übernahm die Firma Brod & Co. mit Inhaber Georgi Georgiev - ein langjähriger, europäischer Produktionspartner - das Unternehmen. Es beliefert mit den Marken „golléhaug“ und „YourConcept“ Fachhändler im In- und Ausland.

Auf drei Etagen werden in Überlingen seit zehn Jahren Strick, Shirts und komplette farblich abgestimmte Outfits für Damen präsentiert. Daneben wird auch breite Auswahl an Mode für Herren angeboten. Großer Wert wird bei Golléhaug auf die Qualität gelegt: Die anspruchsvollen Kunden erhalten nur gute und erprobte Garne und Stoffe. Mit der Qualität der Ware und dem Preis-Leistungsverhältnis überzeugt Golléhaug seither sein Kundschaft. Zusätzlich wurde die Marke „YourConcept“ für die jüngere, modischere Kundin entwickelt. Der klare Erfolg der beiden Marken basiert unter anderem auf dem klaren und stimmigen Konzept der Kollektionen. Strick, Shirts, Jersey und Webteile wie Hosen oder Röcke sind farblich in verschiedenen Themen aufeinander abgestimmt. Die ansprechende Präsentation, der Service und eine gute Beratung runden das Einkaufserlebnis ab, das auch außerhalb der Geburtstagswoche zu erleben ist.