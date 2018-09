von dpa

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Unfallverursacher die L 329 von Meckenbeuren kommend in Richtung Tettnang und kam bei Tettnang-Fünfehrlen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stach in der Folge mit der Front in einen Graben ein, drehte sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Dabei wurden der Fahrer sowie der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert.

Beim verunfallten Fahrzeug handelte es sich um eine originale AC Cobra, Baujahr 1965. An dem historischen Cabriolet entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro.

Fremdschaden entstand nicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein