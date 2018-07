von SK

Bild: Claudia Wörner

Amy Macdonald verzauberte am Freitagabend die Fans mit Gesang und Gitarre bei toller Atmosphäre

Shuttle-Service zum Konzert von Amy Macdonald: Parkplätze sind knapp in Tettnang. So nutzten viele den kostenlosen Bus von Bürgermoos zum Schlossgarten.

Bild: Claudia Wörner

Gut organisiert: Am Einlass zum Konzert von Amy Macdonald gab es am Schlossgarten kaum Wartezeiten.

Bild: Claudia Wörner

Entspannte Picknick-Atmosphäre beim Warten auf den Star: Die Konzertbesucher deckten sich mit Essen und Trinken ein und genossen den tropischen Sommerabend.

Bild: Claudia Wörner

Am Cocktailstand war manchmal etwas Geduld gefragt.

Bild: Claudia Wörner

Große Stimme und die Haare im Wind des Ventilators: Mit Songs wie "Slow it down" und "Spark" begeisterte sie das Publikum beim Tettnang Open Air.

Bild: Claudia Wörner

Humorvoll und witzig: Mit ihrem symphathischen schottischen Akzent plauderte Amy Macdonald zwischen den Songs.

Bild: Claudia Wörner

Nur Amy und die Gitarre: Songs we "Never too late" bescheren magische Momente im Tettnanger Schlossgarten.

Bild: Claudia Wörner

Nur wenige Meter bis zum Bühnenrand: Wer hier einen Platz ergattern wollte, musste früh da sein. Dafür gab es das Gefühl, dass die Künstlerin "nur für mich" singt...

Bild: Claudia Wörner

Der Lieblingssong des Publikums: Bei "Poison Prince" singen viele mit, die Hände gehen in die Höhe und es gibt viel Applaus für die Künstlerin.

Bild: Claudia Wörner

Gänsehaut-Moment: Spätestens als Amy Macdonald nur zu ihrer Gitarre "4th of July" sang stellte sich beim Publikum das berühmte Kribbeln ein.

