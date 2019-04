von SK

60 Mitglieder und Freunde der Narrengemeinschaft (NG) Hasle-Maale konnte der stellvertretende Zunftmeister Markus Greinwald zur Hauptversammlung begrüßen. Eines der Themen war die Erweiterung des Zunftrats um eine Jugendleitung. Dieser wurde laut Mitteilung nach einem kurzen Meinungsaustausch einstimmig zugestimmt. Kassierer Bernhard Müller, Beisitzer Fabian Ritzler und Kassenprüfer Manuel Kopp wurden turnusmäßig einstimmig wiedergewählt.

Markus Greinwald neuer Zunftmeister

Für den Posten des Zunftmeisters erklärte sich Markus Greinwald bereit und wurde einstimmig bei zwei familiären Enthaltungen gewählt. Der bisherige Gruppenleiter der Waldgeister, Alexander Cerny, wurde zum stellvertretenden Zunftmeister gewählt. Benjamin Cerny übernimmt nach mehrheitlicher Wahl das neue Amt des Jugendleiters.

Maifest lockt am 1. Mai ans Rathaus

Schriftführerin Christina Mayr berichtete über die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr, wie zum Beispiel das Maifest mit Maibaumstellen, das wieder am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr am Stettener Rathaus stattfindet. In der fünften Jahreszeit war die NG im Ort sehr aktiv und besuchte neun auswertige Fastnachtsumzüge. Bernhard Müller konnte über eine gut gefüllte Kasse berichten, "obwohl einiges weniger in der Kasse ist als im Vorjahr". Dafür stünden nun mehr Festutensilien im Lager.

Jürgen Fiedler überreichte Elvira Heinzelmann als Dank für ihre langjährige Arbeit in der Küche und als Zunftstubenwirtin den ANR-Hästrägerorden. Vereinsmitglieder erhielten für ihre Teilnahme an Umzügen NG-Hästrägerorden: ab elf Umzügen in Bronze (Niclas Reutter, Fritz Wagishauser und Nico Ege), ab 33 Umzügen in Silber (Janine Schreier und Florian Wenk), ab 66 Umzügen in Gold (Alexander Cerny, Jessica Ehninger, Manuel Kopp, Gesa und Bernhard Menzel), ab 111 Umzügen in Platin (Benjamin von Drateln) und 2019 der neu eingeführte Orden 222 mal Treu Dabei (Sabine und Dieter Kraft sowie Bernhard Müller).

Verdienstorden der Narrengemeinschaft

Benjamin Cerny, Julia Greinwald, Gesa Menzel und Florian Wenk bekamen den „Bronzenen Verdienstorden der NG“. Matthias Grömmer und Markus Mayr freuten sich über den „Silbernen Verdienstorden“. Marlies Schellinger und Otto Pfleghaar bekamen für ihre langjährige Zunftratstätigkeit ein Geschenk überreicht. Außerdem wurden die beiden, genauso wie Christa Müller, mit dem „Goldenen Verdienstorden der NG“ bedacht.

