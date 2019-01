Schon im Frühjahr 2018 hatte sich das Gremium dafür ausgesprochen, das Gebiet zwischen Grüner Weg, Kirch-, Hagnauer- und Flurstraße mit einem Bebauungsplan „Kirchstraße-Süd“ zu versehen. Erklärtes Ziel war es, die Flut an neu entstehenden Ferienwohnungen zu kanalisieren und städtebaulich mehr Ordnung zu schaffen.

In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat die vom planenden Ingenieur Harald Wahl vorgestellten Einwände von privater und öffentlicher Seite. Während das Landratsamt eine reibungslose Abwasserbeseitigung gewährleistet sehen wollte, hatten die Anwohner wie Gemeinderat Klaus Horn (FW) Angst vor dem Entstehen zu großer Gebäude. Zwei von insgesamt sechs privaten Einwender wünschten sich, der Bebauungsplan solle künftig das Entstehen von zu nah beieinanderliegenden Feriendomizilen verbieten. Erfahrungsgemäß entstehe sonst mehr Lärm durch gemeinsames Feiern der Gäste, befürchteten die Bürger.

So reagieren die Betroffenen

Ein anderer Betroffener wollte die nördlichen Grundstücke der Flurstraße statt im neuen Plan lieber weiter im Bebauungsplan „Ortsmitte“ untergebracht wissen. Er sah in dem Planwechsel eine „Schlechterstellung“ der Eigentümer durch höhere Kosten und strengere Vorgaben. Der Entwurfsplaner entkräftete die Stellungnahmen aus planerischer Sicht. In Richtung Landratsamt erklärte er, es handle sich um ein „bestehendes und nahezu bebautes innerörtliches Gebiet“.

Furcht vor zu mächtigen Gebäuden

Aller Baugrund sei bereits an das bestehende Mischwasserkanalnetz angeschlossen. Der geäußerten Furcht vor zu mächtigen Gebäuden im dörflichen Stetten setzte Wahl entgegen, die vorhandene Bebauung sei in den Entwurf mit eingeflossen. Zu dem teils hoch bebauten Gebiet Kirchstraße in Richtung Grüner Weg meinte er: „Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.“ Dem Einwand von Klaus Horn, die Vorgaben für den Bereich „öffnen Tür und Tor für weitere Ausreißer wie Ecke Grüner Weg/Kirchstraße“, verneinte Wahl.

Die Größenbeschränkungen erlaubten maximale Gebäudegrößen von 18 Meter Länge und 15 Meter Tiefe. Was die Regelungen zu Ferienwohnungen anging, sprach der Planer von einem zu leistenden „Spagat“, um sowohl Vermietern als auch Nachbarn gerecht zu werden. Der Ingenieur erläuterte, seine Entwurfsplanung regle die Anzahl von Ferienunterkünften und deren Verhältnis zu gewöhnlichen Wohnungen. Für enger gefasste Regeln zur Lage der Unterkünfte gebe es keine gesetzliche Grundlage. Ruhestörungen könnten nur auf zivilrechtlichem Wege geregelt werden.Bei einer Enthaltung von Horn beschloss das Gremium den Bebauungsplanentwurf „Kirchstraße-Süd“ sowie den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften als Satzung.