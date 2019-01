von Gerd Feuerstein

Schwenningen – Wilfried Koch informiert seit 40 Jahren in der lokalen Presse über die Geschehnisse in seiner Heimatgemeinde Schwenningen. Egal ob Vereinsjubiläum, Gemeinderatssitzung, Konzert, Fastnacht oder sonstige Ereignisse: Wilfried Koch war mit seiner Kamera die vergangenen vier Jahrzehnte stets an vorderster Front mit dabei. Jetzt hat ihn seine Gemeinde dafür besonders geehrt.

Mit Berichten vom Tennisclub fing alles an

Bürgermeisterin Roswitha Beck nutzte den Neujahrsempfang, um den nebenberuflichen Lokaljournalisten im Beisein vieler Besucher für seinen 40-jährigen Einsatz im Interesse der Gemeinde, der Vereine, Firmen und aller Bürgerinnen und Bürger auszuzeichnen. Es sei der frühere Leiter der Meßkircher SÜDKURIER-Redaktion, Alfred Thadäus Heim, gewesen, der Wilfried Koch im Spätherbst 1978 dafür begeistern konnte, die komplette Berichterstattung für sein Heimatdorf zu übernehmen. Heim war das Talent Kochs aufgefallen, der in den Monaten zuvor als Pressereferent für den neu gegründeten Tennisclub fungierte und interessante Berichte aus dem Vereinsleben lieferte. Bald griffen auch andere Lokalzeitungen auf Kochs Berichte aus der Heuberggemeinde zurück. "Anfangs habe ich noch im Wohnzimmer auf einer alten Adler-Schreibmaschine in die Tasten gehauen", erinnert sich Koch und erzählt, dass er für die Durchschläge seinerzeit noch mit Blaupapier gearbeitet habe: "Kopierer und Computer waren Anfang der 80er-Jahre noch Fremdworte", erzählt er.

Von der mechanischen Schreibmaschine bis zum Computer

Nicht viel anders sei es mit Bildern gewesen: "Fotos wurden mit einem Schwarzweiß-Negativfilm aufgenommen und beim Fotografen in Stetten entwickelt", sagt Koch, der die Bilder dann zusammen mit den Texten per Post verschickte. Wenn es schnell gehen musste, seien er oder seine Frau "mit dem Auto nach Meßkirch oder Pfullendorf zum SÜDKURIER" gedüst. Irgendwann habe seine Frau sogar angefangen, die Filme zuhause selbst zu entwickeln. Einen großen Fortschritt habe die Anschaffung seines ersten Fax-Gerätes mit sich gebracht. "Endlich konnte ich Text oder dringende Todesanzeigen auf diesem Weg an die Redaktion übermitteln." Ende der Neunziger seien dann die anfangs noch sehr teuren Computer erschwinglicher, und das Internet im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden.

Wenn die Gesundheit stimmt, will er noch lange weitermahen

"Schwuppdiwupp landeten Texte nun per Mail an der richtigen Stelle", so Koch. Und dann sei mit der digitalen Fotografie "schon die nächste Revolution" gekommen: "Der Kauf teurer Filme und das Entwickeln fielen von einem Tag auf den anderen weg", plaudert Koch und fügt hinzu, dass in den Blättern nach und nach Farbbilder Einzug hielten. Doch die Zeit sei auch seitdem nicht stehen geblieben: "Die Anforderungen an mich und meine schreibenden Kollegen sind ständig gestiegen", so Koch: "Immer schneller und immer ausführlicher" laute das Motto, wobei die Online-Berichterstattung zunehmend an Bedeutung gewinne: "Und trotzdem macht es mir immer noch Spaß", sagt er, obwohl er inzwischen hunderte Hauptversammlungen oder Gemeinderatssitzungen besucht hat. Seit er pensioniert sei, könne er vieles noch besser koordinieren, erzählt Koch, der noch lange nicht ans Aufhören denkt. Ganz im Gegenteil: "Solange ich fit bleibe und mich die Schwenninger weiter so unterstützen wie in den letzten vier Jahrzehnten – wofür ich sehr dankbar bin – bleibe ich bis auf weiteres am Ball."

Anfang 1992 bezog Wilfried Koch sein neues Büro im umgebauten Haus. Alles war neu. Nur die alte mechanische Schreibmaschine musste weiter herhalten, bis der erste Computer Einzug hielt. Bild: Gerd Feuerstein

Das das ganz im Interesse von Schwenningen ist, brachte Bürgermeisterin Roswitha Beck unter dem Beifall der vielen Zuhörer am Ende ihrer Laudatio zum Ausdruck: "Lieber Wilfried, wir hoffen, dass wir Dich noch lange in dieser Funktion haben. Mache weiter so."