Ein Hundeführer der Bundeswehr ist vor dem Amtsgericht Sigmaringen nur knapp an einer Freiheitsstrafe vorbeigeschrammt. Das Verfahren gegen den Soldaten wurde verbunden mit einer Geldauflage in Höhe von 3000 Euro eingestellt. Ob er trotz der Verfahrenseinstellung bei der Truppe bleiben kann oder seinen Dienst quittieren muss, wird nun im Rahmen eines armeeinternen Disziplinarverfahrens geklärt.

Öffentlicher Prozess, weil Angeklagter Strafbefehl nicht akzeptiert

Der Soldat war wegen eines Vorfalls im Nachgang zu einer Weihnachtsfeier im Dezember 2017 in der Stettener Albkaserne per Strafbefehl zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Gegen diesen Strafbefehl legte der Hundeführer Widerspruch ein. Deshalb kam es zum öffentlichen Prozess vor dem Amtsgericht in Sigmaringen. Der Vorwurf der Justiz an den 30-jährigen Uniformträger: Er soll im Rahmen einer Rauferei eine Flasche auf dem Kopf eines anderen Soldaten zertrümmert haben. Zur Klärung des Sachverhalts hatte das Gericht 14 Zeugen vorgeladen, von denen 13 gekommen waren. Teilweise mussten sie für ihre Zeugenaussagen lange Anfahrtswege zurücklegen.

Auf eine Einladung folgt die Schlägerei

Offenbar mögen sich bei der Truppe manche Minensuchhunde-Führer und einige Angehörige des Jägerbataillons nicht sonderlich gut leiden. Jedenfalls war nach den Zeugenaussagen ein Konflikt zwischen beiden Gruppen der Auslöser für die Schlägerei in einem Unterkunftsgebäude innerhalb der Kaserne. Dabei hatte der Abend des 6. Dezember 2017 recht besinnlich mit einer Kompanie-Weihnachtsfeier begonnen. Die Hundeführer feierten danach in einer privat betriebenen Gaststätte auf dem Kasernenareal weiter. Später, es war inzwischen der 7. Dezember geworden, bekamen die vier Hundeführer eine Einladung von Angehörigen des Jägerbataillons zum Weiterfeiern in deren Unterkunftsbereich.

Erst verbale Auseinandersetzung, dann fliegen die Fäuste

Offenbar gefiel das Auftreten der Hundeführer den Jäger-Soldaten nicht besonders. Ein Zeuge sagte, der Streit sei entflammt, weil einer der Hundeführer etwas über die Jäger gesagt haben, was deren Zorn erregte. Jedenfalls kam es jetzt zu der Prügelei. Das Opfer sah sich außerstande, etwas über den Täter zu sagen. Nur zwei der Zeugen identifizierten den Hundeführer als Verantwortlichen für den Schlag.

Auch der Angeklagte musste Hiebe einstecken

Der beschuldigte Hundeführer erlitt ebenfalls Verletzungen. Den Zeugenaussagen war zu entnehmen, dass die Hundeführer aus dem Unterkunftsbereich der Jäger förmlich geprügelt wurden. Trotzdem wurde der 30 Jahre alte Hundeführer als Einziger juristisch belangt. Angesichts der Tatsache, dass das Opfer nicht besonders schwer verletzt worden war und der Hundeführer selbst Körperschäden erlitt, stellte die Richterin nach intensiver Diskussion mit Staatsanwältin Tugba Kalkan das Verfahren ein. Der Angeklagte muss aber 3000 Euro an die Mariaberger Heime zahlen.