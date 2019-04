von SK

Ein 83-Jähriger hatte an Gründonnerstag die B33 in Stetten in Fahrtrichtung Markdorf mit seinem Pedelec befahren. Im weiteren Verlauf wollte er nach rechts über die Bordsteinkante auf den Rad- und Fußweg wechseln und stürzte dabei aufgrund eines Fahrfehlers. Durch den Aufprall auf die Fahrbahn zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Kopfverletzungen zu. Einen Schutzhelm trug der 83-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 075 51/80 40, zu melden.