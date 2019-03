von Tobias Lange/Sk

Närrisch sein und Spaß haben, sind die Grundzüge der Fasnet. Das gilt auch beim Trödeln. In Stetten veranstaltet die Narrengemeinschaft Hasle-Mahle am Dienstag, 5. März, wieder den traditionellen närrischen Flohmarkt in der Schulstraße beim Rathaus und auf dem Goisbichel. Der Trödelmarkt – der 1978 zum ersten Mal stattgefunden hat und der somit seinen 41. Geburtstag feiert – lockt mit seiner besonderen Atmosphäre Jahr für Jahr zahlreiche Besucher in die Gemeinde am Bodensee. Los geht die närrische Schnäppchenjagd um 9 Uhr.

Noch sind sich die Wetterfrösche nicht ganz einig darüber, ob es am Fasnetsdienstag regnet oder nicht. Einen trockenen Unterschlupf bietet während dem Flohmarkt der Gemeindesaal. Hier gibt es eine durchgehende Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Derweil werden an den Ständen wieder jede Menge Trödel angeboten.

Schulstraße wird gesperrt

Der närrische Trödelmarkt hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Damit Käufer und Verkäufer sorgenlos feilschen können, wird die Schulstraße im Bereich zwischen der Einmündung Bundesstraße 33 und der Einmündung Hagnauer Straße am Fasnetsdienstag zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Kirchstraße umgeleitet.

Stetten Unterwegs auf der Stettener Flohmarktmeile: Kuscheln und Kruschteln gegen die Kälte Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Flohmarkt nähert sich die Fünfte Jahreszeit schon wieder ihrem Ende. Am Dienstagabend findet ab 19 Uhr der Kehraus in der Zunftstube und um 21 Uhr das Fasnetsverbrennen statt. Am Aschermittwoch, 6. März, wird die Gilde um 17 Uhr den Narrenbaum am Rathaus fällen. Den endgültigen Schlusspunkt der Fasnet bildet der Funkensonntag, 10. März. Ab 10 Uhr sammeln die Funkenbuben Reisig vom Straßenrand ein. Um 19 Uhr erfolgt das Abbrennen des Funken auf dem Gewann Schamergeten.