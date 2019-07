Der Stettener Gemeinderat hat eine Resolution beschlossen, in der sich das Gremium in Sachen B 31-neu für die nördliche Trassenvariante ausspricht. Der Resolutionstext enthält zahlreiche Gründe, die aus Sicht der Stettener für eine Nordumfahrung sprechen. Eine südliche Trassenvariante zerstöre die Attraktivität der touristischen See-Erholungsregion zwischen Meersburg und Immenstaad.

Der Stettener Gemeinderat hat eine Resolution beschlossen, in der sich das Gremium in Sachen B 31-neu für die nördliche Trassenvariante ausspricht. Zuletzt hatten bei der Demonstration auf der B 31 am 21. Juli bereis rund