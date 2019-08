„Das Trinkwasser in Stetten ist sicher, auch trotz des leicht veränderten Geschmacks und Geruchs“, erklärt Alexander Honz, beim Stadtwerk am See für den Netzbetrieb zuständig. „Wir kontrollieren das Trinkwasser regelmäßig und haben keine Beeinträchtigung festgestellt. Natürlich haben wir sofort nach Bekanntwerden der Veränderung eine neue mikrobiologische Labor-Untersuchung in Auftrag gegeben. Auch hier zeigen die Ergebnisse keine Beeinträchtigungen – die Werte entsprechen nach wie vor der strengen Trinkwasserverordnung. Das Wasser in Stetten ist sicher“, so Honz.

Hochbehälter wird komplett geleert, um nach der Ursache zu suchen

Und weiter: „Wir werden nun den Hochbehälter in Stetten komplett leeren, um nach der Ursache der Beeinträchtigung zu suchen.“ Dazu werde Wasser aus Meersburg in das Stettener Netz eingespeist, sodass die Wasserversorgung jederzeit gewährleistet sei. „Aufgrund der Ersatzversorgung kann es lediglich zu einem etwas geringerem Wasserdruck kommen“, erklärt Honz. Laut Pressemitteilung werden am kommenden Montag, 2. September, zudem umfangreichere Analyse-Ergebnisse des Trinkwassers erwartet, die helfen sollen, die Ursache schnell zu finden. Das Stadtwerk am See ist aufgrund eines Betriebsführungsvertrages für die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Stetten verantwortlich. Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung kann man unter www.stadtwerk-am-see.de/wasser-stetten einsehen. Telefonisch erreicht man die Leitstelle des Stadtwerks unter 0 800/5 05 33 33.