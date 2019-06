Veröffentlicht am 09. Juni 2019

Wie es aussieht, wenn vier Männer auf engstem Raum arbeiten. Für die Klimaforschung trotzen sie den Elementen. Außerdem: Wem gehört eigentlich der Bodensee? Mit Bildern und Videos. Bild: Gundelsweiler, Jürgen

Es ist kurz nach 10 Uhr. Ein sommerlicher Mittwoch. Die Sonne steht am wolkenlosen Himmel, leichter Wellengang auf dem Bodensee. Mit einem motorisierten Schlauchboot geht es vom kleinen Gemeindehafen in Hagnau zwei Kilometer auf den See hinaus. Das