von SK

Rund 6000 Euro Schaden an zwei Personenwagen ist laut Polizeibericht die Folge eines Unfalls am Samstag gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Gartencenters in der Hauptstraße. Beim Einparken verwechselte der Fahrer eines Mercedes vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Er streifte ein anderes Fahrzeug und kam erst in einem Bach am Rande des Parkplatzes zum Stehen. Der durch den Unfall stark beschädigte Mercedes musste von einem Transportunternehmen geborgen werden.