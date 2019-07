Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, musste eine 41-Jährige mit ihrem Auto an der Einmündung in die Bundesstraße 33 halten. Dies bemerkte ein nachfolgender Fahrer zu spät und rammte sie. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei niemand, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.