Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Stettens die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Stettener ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der CDU.

1. Bürgernähe

Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.

2. Kompetenz

Wir sind ein tolles Team mit hoher Kompetenz, da wir mit unseren jeweiligen privaten Umfeldern und beruflichen Tätigkeiten ein breites Spektrum abdecken.

3. Bodenständigkeit

Wir haben realisierbare Ziele.

4. Engagement

Wir alle kandidieren ernsthaft mit Herz und Verstand für unsere Gemeinde.

5. Offenheit

Wir begegnen neuen Ideen, Herausforderungen und Anforderungen, aber auch Gegebenheiten offen, neutral und kompromissbereit.

