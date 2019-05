von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Stettens die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Stettener ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Freien Wähler.

1. B 31neu

Konsequentes und starkes Vertreten der Stettener Interessen bei der Planung der B 31neu.

Stetten Freie Wähler in Stetten nominieren Kandidaten für Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

2. Kinder und Senioren

U3-Betreuung und Mittagstisch für die Schüler. Unterstützung von Senioren- und Nachbarschaftshilfe.

3. Gewerbe

Förderung unserer Gewerbebetriebe, der Landwirtschaft und des Fremdenverkehrs. Ausweisung eines Gewerbegebiets für kleine Handwerksbetriebe.

4. Wohnen

Erschließung innerörtlicher Flächen für den Wohnungsbau.

Überlingen Fünf Gründe: Was die Wahllisten den Wählern versprechen Das könnte Sie auch interessieren

5. Gemeindeleben

Förderung unserer Verein. Erhaltung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.