Familie Serden macht aus historischer Zehntscheuer von 1650 ein Schmuckstück

2005 startete Siegfried Serden in Stetten ein Großprojekt: Die Familie begann mit der Sanierung der historischen Zehntscheuer auf ihrem Grundstück. ei den Restaurierungsarbeiten stießen Serdens auch auf Malereien und eine Jahreszahl: 1650. In dem Jahr wurde die Zehntscheuer offensichtlich gebaut. Jetzt will der 78-jährige Siegfried Serden noch einen Wunsch verwirklichen: Er plant ein kleines Museum, in dem er alte Schmiedewerkzeuge und Weinbaugeräte ausstellen will.