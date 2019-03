Stetten vor 6 Stunden

Bundesstraße 33: 35-Jährige verursacht beim Wenden mit ihrem Auto einen Unfall

Eine 35-jährige Autofahrerin bog am Samstag, kurz nach 14 Uhr, offenbar falsch ab, als sie die B 31 am Saba-Knoten in Richtung B 33 verließ, berichtet die Polizei. Nachdem ihr Navi sie darauf aufmerksam gemacht hatte, wollte sie vor dem Ortseingang Stetten über die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung wenden.