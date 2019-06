Ein kürzlich gestürzter E-Bike-Fahrer an der Ecke Schulstraße und Hauptstraße habe ihn dazu bewogen, schnell zu reagieren. Bürgermeister Daniel Heß informierte in jüngster Ratssitzung über das von ihm beauftragte Absenken des Bordsteins an der Unfallstelle.

Die Maßnahme sei von der Straßenverkehrsbehörde empfohlen worden.