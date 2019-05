Die Zimmermannsgilden in der Region waren am 1. Mai und auch schon zuvor gefordert: Sie stellten die Maibäume nach traditionellem Brauch von Hand. Hunderte Besucher nutzten den Feiertag, um dem beizuwohnen und die Feststimmung zu genießen. Der SÜDKURIER war in Stetten, Salem und Uhldingen-Mühlhofen dabei – mit Zeitraffer-Video!

Stettens Zimmermannsgilde stellt den 30. Maibaum auf, der auch für die Patenschaft zwischen der Narrenzunft Schemmerhofen und der Narrengemeinschaft Hasle-Maale steht. | Bild: Martina Wolters