Mit seinem Umzug nach Meersburg zum Jahresbeginn ist Stefan Warnkönig (CDU) kein Stettener Bürger mehr und muss laut Gemeindeordnung den Gemeinderat verlassen. Den vakanten CDU-Ratssitz übernimmt Sebastian Kolbe als der mit höchster Stimmzahl gewählte Ersatzbewerber.

Bürgermeister Daniel Hess ließ das "bis heute jüngste Ratsmitglied" nicht gerne ziehen. In öffentlicher Sitzung verabschiedete er den 28-jährigen Warnkönig. Er habe ihn als geschätztes Ratsmitglied erlebt mit vielen Ideen und kritischen Anregungen. Der junge Rat, der im Alter von 23 Jahren in das Stettener Gremium eingetreten war, habe sich stark gemacht für die Belange von Feuerwehr, Landwirtschaft und Jugend, lobte Hess. Der Bürgermeister freute sich, dass der Ausscheidende Stetten als Feuerwehrmann weiter zur Verfügung stehe.

Warnkönig selbst bedankte sich bei seinen Kollegen für "die tolle und lehrreiche Zeit". Er habe viel gelernt, unter anderem auch, dass manches nicht so einfach umsetzbar sei, wie vorher gedacht. An seiner Stelle nahm Sebastian Kolbe am Ratstisch Platz. Er ist der mit höchster Stimmzahl gewählte Ersatzbewerber. Der Neue ist in der Lokalpolitik kein unbeschriebenes Blatt in der Gemeinde. Kolbe saß bereits von 2011 bis 2014 im Ratsgremium. Außerdem ist er seit vielen Jahren in Sport- und Narrenverein aktiv.

Anschließend an den Wechsel im Rat ehrte der Bürgermeister Martin Frick (CDU) für seine ehrenamtliche Gemeinderatstätigkeit über zehn Jahre. Frick, der auch dem CDU-Ortsverband Meersburg, Hagnau Daisendorf Stetten vorsteht, erhielt Ehrennadel und Stele des Gemeindetages Baden- Württemberg. Der Bürgermeister unterstrich Fricks "stets kritische und aufmerksame" Mitarbeit. Sein "sachlich fundiertes Rechtsverständnis" habe schon oft weiter geholfen. Hess unterstrich, ein Gemeinwesen könne nur gut funktionieren mit Bürgern, die ehrenamtlich engagiert mitwirkten. "Es war und ist mir eine Ehre, die Gemeinde Stetten vertreten zu dürfen", sagte der Geehrte im Anschluss.