Zwei Gemeinderatssitzungen auf einen Streich leitete Bürgermeister Daniel Heß am Montagabend. Erst verabschiedete und ehrte er die scheidenden Gremiumsmitglieder Horst Kraus, Sebastian Kolbe (beide CDU) und Margret Kaplan (FW). In einem zweiten Sitzungsgang verpflichtete er die acht neu Gewählten. Das Gremium wählte im Anschluss die beiden Bürgermeisterstellvertreter und bestimmte die Vertreter im Gemeindeverwaltungsverband.

Bürgermeister Daniel Heß (Zweiter von rechts) verabschiedet und ehrt die scheidenden Gemeinderatsmitglieder Sebastian Kolbe (links), Horst Kraus und Margret Kaplan. | Bild: Martina Wolters

Bürgermeister dankt für ehrenamtlichen Einsatz

„Kommunalpolitik ist Basispolitik. Was wir hier entscheiden, ist direkt sicht- und spürbar.“ Der Bürgermeister stellte in seiner Ansprache die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Kommunalpolitik heraus. Damit verbunden sei ein hoher Zeitaufwand. Sein Dank galt sowohl den scheidenden als auch den neu antretenden Räten.

Rückblick auf 20 Jahre Ratsarbeit

Horst Kraus gehörte dem Rat 20 Jahre lang an. Bei der Wahl im Mai war er nicht mehr angetreten. Neben der offiziellen Ehrung des Gemeindetags überreichte Bürgermeister Heß ihm einen Gutschein für einen Zeppelinflug. Nach seinem Ausscheiden aus dem Gremium könne er ruhig einmal in die Luft gehen, nachdem er all die Jahre so besonnen und am Boden geblieben sei, sagte der Bürgermeister zur Begründung. Er lobte vor allem den Sachverstand des langjährigen Ratsmitglieds und dessen „pragmatische und unaufgeregte Persönlichkeit“. Nicht nur der Kindergartenneubau gehe auf den Architekten zurück. Auch die Pläne für das neue Heim des Musikvereins habe er erstellt, hob Heß hervor.

„Trotz des wohlgereiften Entschlusses lässt mich der Abschied vom Rat nicht kalt“, gab Horst Kraus zu. Zwar gehe ein Lebensabschnitt zu Ende, doch nehme er zahlreiche gute Erinnerungen mit.

Abschied von Margret Kaplan und Sebastian Kolbe

Nicht mehr bei der Wahl angetreten war auch Margret Kaplan von den Freien Wählern. Sie saß eine Legislaturperiode lang im Gemeinderat. Daniel Heß würdigte ihre „ausgleichende Art“ in den Diskussionen. Er dankte ihr für ihr Engagement in der Seniorenarbeit und für das Gestalten der Dorfflächen.

Sebastian Kolbe (CDU) wurde ebenfalls verabschiedet. Wie der Bürgermeister sagte, sei er trotz „ordentlicher Stimmzunahme ein Opfer der Listenwahl“ geworden. Kolbe war im Januar für den nach Meersburg umgezogenen Sebastian Warnkönig in das Gremium nachgerückt und saß bereits von 2011 bis 2014 im Rat.