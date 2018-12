von Lorna Komm

Ein Krippenspiel draußen am Lagerfeuer statt in der Kirche zu erleben, das ist selten. Eines mit selbst geschriebenen, witzigen Texten und modernen Elementen – in vergangenen Jahren durften die Frauen auch Mal in die Shisha-Bar und die Hirten verkauften biologischen Käse – ist noch viel seltener. Weil die Vorbereitungen für die Stallweihnacht in Stetten aufwendig sind, starteten die Kinder des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) schon vor Wochen mit der Rollenvergabe und der ersten Probe. Das Schauspiel um die Geschehnisse in der Heiligen Nacht ist stets bestens besucht, auch weil es gut vorbereitet ist.

Große Spannung: Wer spielt welche Rolle? Viel Text lernen oder wenig?

Große Anspannung herrschte unter den Teilnehmern des Krippenspiels, bis das Geheimnis um die Rollenverteilung gelüftet wurde: Wer bekommt welche Rolle? Muss man viel Text lernen oder wenig? Während die einen auf eine Hauptrolle, wie die des Josef oder der Maria hofften, hatten andere Angst davor, zu viel auswendig lernen zu müssen. „Mir ist es egal, welche Rolle ich bekomme“, sagt Emely. „Ich war schon mal die Maria.“ Ihre Freundin hingegen möchte lieber im Hintergrund bleiben und so wenig wie möglich reden müssen.

Geschwister Engel suchen für jedes Kind die richtige Rolle

Katharina Engel, die die witzigen Texte jedes Jahr zusammen mit ihrem Bruder Christian schreibt, konnte die aufgeregten Kinder beruhigen: „Vielleicht denkt ihr, ihr schafft das nicht. Doch wir haben uns das ganz genau überlegt. Vertraut uns.“ Die Leiterin der Jungschar-Gruppe des CVJM kennt die Neun- bis 13-Jährigen zum Teil schon seit vielen Jahren. Sie wisse, wer eher schüchtern und wer den Anforderungen einer größeren Rolle gewachsen sei. „Wir schreiben die Rollen den Kindern sozusagen auf den Leib“, sagt Engel.

Jeder fängt mit einer kleinen Aufgabe an

Auch den Kindern vermittelt sie die Entscheidung sehr verständlich: „Wer schon ein paar Mal mitgespielt hat und älter ist, bekommt tendenziell eine größere Rolle. Wer das erste Mal dabei ist, bekommt eine kleine Rolle“, erklärt sie vorab und schiebt gleich als kleinen Trost nach: „Ihr könnt euch Jahr für Jahr hocharbeiten.“

Maria kommt dieses Jahr aus Afghanistan

Die zukünftigen Darsteller akzeptieren die Erklärung. Bei der anschließenden Vergabe gibt es keinen Widerspruch und nur ganz selten verzieht sich schmollend ein Mund, weil man nicht in einer Gruppe mit der besten Freundin gelandet ist. Manchmal gibt es auch Jubelrufe, wie bei Lucas: „Super, ich spiele den Josef!“ Die zehnjährige Narges Nazari, die vor etwa zweieinhalb Jahren aus Afghanistan kam, spielt diesmal die Maria. Sie ist das zweite Mal dabei und sagt, sie habe noch etwas Angst vor dem vielen Text.

Texte für jeden der 45 Akteure

Damit jeder der 45 Akteure ein paar Sätze sagen darf, entwickeln die Autoren Texte unter anderem für Hirten, Handwerker, Römer oder weise Frauen. Während sie zur Planung öfter mal die Bibel in die Hand nehme und ihre Szenen theologisch ausrichte, sei ihr Bruder derjenige, der für den Slapstick, die Gags, zuständig sei, erläutert Katharina Engel.

Botschaft dieses Jahr: "Etwas schaffen"

Auch werde jedes Mal aufs Neue ein anderer Schwerpunkt gesetzt, sodass die enthaltenen Botschaften aktuell blieben. Dieses Jahr sei das Thema „Etwas zu schaffen“. Engel meint: „Das wird schwierig.“ Zu den Kindern sagt sie: "Ich bin gespannt, was ihr daraus macht, wie ihr es den Erwachsenen erklärt.“ Mit Generalproben liegen sieben Proben vor den jungen Schauspielern – das erscheint angesichts des 36 Seiten umfassenden Texthefts nicht viel.

Aufgeführt wird das Stück am Sonntag, 23. Dezember um 17 Uhr auf dem Dorfplatz vor dem Rathaus in Stetten.

Fabio Kopf, mehrfach beim Krippenspiel dabei, hat im Fach Musical einen ersten Preis beim Bundesfinale von "Jugend musiziert" erreicht. | Bild: Lorna Komm