Ein Ausweichgleis ist in Sipplingen nach Meinung der „Initiative Bodensee-S-Bahn“ zwingend notwendig. Nur so könne die Bodenseegürtelbahn konkurrenzfähig gemacht werden. Wenn zukünftig jede halbe Stunde ein Zug auf der Strecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen verkehren würde, nähmen viel mehr Menschen die Bahn, heißt es in einer Presseerklärung der Initiative. Sie reagiert damit auf die jüngsten Berichte des SÜDKURIER über die vom „Interessensverband Bodenseegürtelbahn„ angestrebte Elektrifizierung der Strecke.

Interessenverband Bodenseegürtelbahn Der Interessenverband Bodenseegürtelbahn gründete sich im Jahr 2010, um den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell als elektrifizierte Strecke voranzutreiben. Ihm gehören die beiden betroffenen Kreise an, der Bodenseekreis und der Kreis Konstanz, die an der Strecke liegenden Städte und Gemeinden sowie die Regionalverbände Bodensee-Oberschwaben und Hochrhein-Bodensee, die IHK Bodensee-Oberschwaben und die IHK Hochrhein-Bodensee. Initiative Bodensee-S-Bahn Der zweite Verband, der sich den Ausbau der Bodenseegürtelbahn auf seine Fahnen geschrieben hat, ist die „Initiative Bodensee-S-Bahn“. Eine Gruppe aus Mitgliedern der Pro Bahn- und Verkehrsclubs am Bodensee hatte sich im Jahr 2004 zur „Plattform Zu(g)kunft Euregio Bodensee“ zusammen geschlossen und später die „Initiative Bodensee-S-Bahn“ gegründet. Die Initiative ist eigener Auskunft nach unabhängig von Parteien, Behörden und Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und ihren Zulieferern. Das ehrenamtliche Engagement wird von den Regionalverbänden unterstützt.

Auf diesem rund einen Kilometer langen Uferstück zwischen dem Osthafen Sipplingens und der Ortsgrenze könnten Oberleitungsmasten beim Blick auf den See störend wirken. In den anderen Uferbereichen des Dorfes würden die Masten zwischen schon bestehendem Baum- und Buschwerk sowie mehreren Gebäuden vermutlich kaum auffallen. | Bild: Michael Schnurr

Um einen halbstündigen Takt realisieren zu können, würde allerdings voraussichtlich ein Teil des westlich vom Sipplinger Bahnhofes existierenden Parkplatzes für den Bau der Ausweichstrecke benötigt. Erst Anfang der 1980-er Jahre war an dieser Stelle ein dort liegendes zweites Gleis am Bahnhof Sipplingen abgebaut worden. Es hatte dem Güterverkehr gedient. Bei einem der immer wieder einmal von der örtlichen „Bürgerselbsthilfe“ veranstalteten „Erzählabende“ sahen die Sipplinger 2018 ein historisches Luftbild, das einen Eindruck von der früheren Schienenführung vermittelt. Der an dieser Stelle entstandene Parkplatz ist vor allem in den Sommermonaten fast immer gut gefüllt, wenn im ganzen Dorf durch Tagestouristen große Parkraumnot herrscht.

Das vollständige historische Bild: Gut zu erkennen ist, dass die zweigleisige Strecke am Bahnhof endete. Von dort aus wurde die Bodenseegürtelbahn eingleisig weiter in Richtung Überlingen fortgeführt. | Bild: Archiv Siplinger Erzählabend/Joachim Scholz

Forderung: Vier Züge pro Stunde je Fahrtrichtung

Die angestrebte Elektrifizierung und der Ausbau der Strecke sollen deutlich mehr Fahrgäste für die Bodenseegürtelbahn gewinnen. Die federführende Interessenverband Bodenseegürtelbahn meint, dieses Ziel auch in der Vorzugsvariante durch einen im Stundentakt verkehrenden schnellen Interregio (IR) und eine im Halbstundentakt verkehrende Regionalbahn erreichen zu können. Der Initiative Bodensee-S-Bahn reicht das nicht. Sie fordert „ein neues, ambitionierteres Betriebskonzept (…), das zusätzlich einen Halbstundentakt für die schnelleren Regionalexpress(RE)-Züge vorsieht.“ Sie schreibt: „Mit vier Zügen pro Stunde je Fahrtrichtung ergibt sich dann ein attraktiver, dichter Taktverkehr, der die Gürtelbahn auch weitgehend unabhängig von künftigen Fahrplanänderungen auf den Zulaufstrecken macht.“

„Wir werden nicht in der ganzen Bundesrepublik die Strommasten abmontieren, nur damit hier unten am Bodensee die Züge akkubetrieben fahren können.“ So Frieder Staerke, Initiative Bodensee-S-Bahn, der sich klar gegen eine technische Insellösung am Bodenseeufer ausspricht. | Bild: Gisela Keller

Klare Absage an akkugetriebene Züge

Eine vom Sipplinger Gemeinderat priorisierte und von Bürgermeister Oliver Gortat noch einmal ins Spiel gebrachte Variante eines akkugetriebenen Zuges zwischen Radolfzell und Friedrichshafen lehnt die Initiative Bodensee-S-Bahn kategorisch ab. Sie schreibt: „Für eine Hauptstrecke wie die Gürtelbahn mit ihrer bedeutenden Funktion im Gesamtnetz (der Bahn, Anm. d. Red.) ist der bewährte elektrische Betrieb mittels Oberleitung unabdingbar und aufgrund der Anzahl und der Länge der benötigten Züge auch wirtschaftlich.“ Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte Frieder Staerke von der Initiative: „Wir werden nicht in der ganzen Bundesrepublik die Strommasten abmontieren, nur damit hier unten am Bodensee die Züge akkubetrieben fahren können.“ Sprich: Aus seiner Sicht darf es keine Insellösung entlang des Bodenseeufers geben.