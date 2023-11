Zum Kirchenpatrozinium St. Martin am kommenden Sonntag, 12. November, rücken die Mitglieder der Bürgermiliz Sipplingen nicht nur traditionsgemäß aus, sondern es wird aufgrund des vorjährigen Erfolges zum zweiten Mal einen Martinimarkt beziehungsweise Rummel am See geben. Das teilte Adrian Staiger, Kommandant der Bürgermiliz, mit. Der Markt war im Vorjahr erstmals ausgerichtet worden, um das Martinifest wiederzubeleben. Der Ehrentag des Kirchenpatrons Sankt Martin war bis etwa Mitte der 1980er Jahre der höchste Feiertag in der Gemeinde, fand dann aber immer weniger Zuspruch.

Bereits am Samstagabend führt die Bürgermiliz, die im kommenden Jahr 175 Jahre alt wird, um 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz den kleinen Zapfenstreich auf: Dabei ist ein Fackelzug mit dem Spielmannzug und der Milizkapelle geplant. Am Sonntag tritt die Bürgermiliz um 9.40 Uhr im Bürgersaal des Rathauses an, formiert sich auf dem Rathausplatz und marschiert zum Gottesdienst in die Pfarrkirche.

Nach dem Festgottesdienst beginnt von dort die feierliche Prozession mit dem Allerheiligsten durch das Dorf. Am Nachmittag ist um 14 Uhr eine feierliche Vesper beabsichtigt, gegen 14.30 Uhr wird vom Spielmannszug und der Milizkapelle ein Platzkonzert auf dem Rathausplatz aufgeführt, bevor es zum Salutschießen der Mannschaft mit ihren historischen Vorderlader-Gewehren kommt.

Anschließend geht es zum Martini Markt am See. Dessen Organisation hat das Netzwerk „Sipplinge mach noche“ wieder übernommen. „Hand in Hand arbeiten wir daran, diese verlorene Attraktion wiederzubeleben“, so Staiger. Ab 15 Uhr ist ihm zufolge ein kleiner Rummel mit Kinderkarussell, Schießbude, Glücksrad, Miniautos, Wurfspiele und erstmals Bullenreiten vorgesehen. „Marktwürste, Süßigkeiten, Getränke, Apfeldelikatessen, Flammkuchen und Crêpes stehen zum Verzehr bereit“, so der Vereinschef. Im Bahnhof bietet die Bürgerselbsthilfegruppe Kaffee, Kuchen und Waffeln an.