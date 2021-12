Wie viele Menschen in Sipplingen wollen sich aktuell gegen Corona impfen lassen? Mit einer Umfrage will Bürgermeister Oliver Gortat bis 20. Dezember diese Frage klären. Er will wissen, ob es noch Sinn macht, im Dorf eine eigene Impfaktion anzustoßen. Bislang sei es nämlich nicht gelungen, ein mobiles Impfteam (MIT) in den Ort zu holen. Sollte Bedarf an einer Impfaktion vorhanden sein, wolle man in Kooperation mit dem Sipplinger Hausarzt Dr. Harald Kegelmann eine entsprechende Aktion starten.

Für Hausarzt kommt die Aktion der Gemeinde zu spät

Kegelmann signalisierte seine Bereitschaft, das Vorhaben von Bürgermeister Oliver Gortat zu unterstützen. Natürlich werde er eine Impfaktion ärztlich begleiten, denn “wir sollten die Menschen so schnell wie möglich in einen geimpften Zustand bringen“. Dafür stünde er auch über die Weihnachtsfeiertage bereit. Allerdings halte er es für fraglich, ob der Bedarf überhaupt noch bestehe. „Die Aktion kommt zu spät“, kommentiert er das Vorhaben. Um Sipplingen herum gebe es mittlerweile zahlreiche Impfangebote, die von jedem wahrgenommen werden könnten.

Seit Oktober 557 Impfungen verabreicht

Kegelmann weiß, wovon er spricht. Wegen der gegenwärtigen Überlastung durch die Corona-Anforderungen kann seine Hausarztpraxis zurzeit keine neuen Patienten mehr annehmen. Der Anteil an Impfungen im Alltag der Praxis war in den vergangenen Wochen sprunghaft nach oben geschnellt. Von Oktober bis Mitte Dezember habe er 557 Impfungen verabreicht, davon allein 292 Impfungen in den zurückliegenden 17 Tagen.

Am 16. Dezember verimpfte Dr. Kegelmann nach eigenen Worten 51 Dosen, davon zwei Erst-, zehn Zweit- und 40 Booster-Impfungen. Eine typische Aufteilung sei das, sagt Kegelmann: „Es kommen nur wenige, die sich erstmals impfen lassen wollen. Hauptsächlich geht es um die Booster-Impfung.“ Für seine Arbeit als Hausarzt bleibe ihm durch die Impfungen immer weniger Zeit, so wie vielen seiner Kollegen im Bodenseekreis.

Viel Aufklärungsarbeit durch Hin und Her in der Impfpolitik

Dabei geht es nicht nur um das Impfen allein, sondern immer wieder sei viel Aufklärungsarbeit gefragt. Durch das stetige Hin und Her in der Impfpolitik seien die Patienten verunsichert. Die Impfwilligen fragen sich, welchen Impfstoff sie nehmen sollten. Der Arzt hält für diese Fälle einen Artikel aus dem medizinischen Fachmagazin „Lancet“ in der Hand. Eine Studie befasst sich mit der Wirksamkeit von Kombinationen der Impfstoffe. Die Booster-Impfung mit Moderna biete demnach den wirkungsvollsten Schutz. „Aber die Menschen sind Gewohnheitstiere. Wer zuvor mit einem anderen Impfstoff geimpft wurde, tut sich oft schwer damit, auf Moderna umzusteigen.“

Weil Telefon der Praxis häufig belegt ist, sind Patienten genervt

Das gegenwärtige niederschwellige Impfangebot habe außerdem eine Kehrseite, berichtete der Hausarzt. Immer wieder sagten Patienten Impftermine ab, da sie sich schon anderswo hätten impfen lassen. Das führe in seiner Praxis zu weiterem Aufwand, das Telefon sei häufig belegt. Die Folge sei, dass Patienten ungeduldig werden, wenn sie mehrfach vergeblich versuchen, die Praxis zu erreichen. „Die Leute sind genervt und gehen dann meine Mitarbeiterin an.“ Auch er habe gehofft, dass mit zwei Impfungen die Pandemie in den Griff zu bekommen sei. Doch nun erweise sich dies als Trugschluss. „Ich habe im Januar vor zwei Jahren meine Praxis als Hausarzt eröffnet, aber ab März bestimmte dann Corona das Geschehen.“