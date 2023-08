Zimmerer Fridtjof Caspers steht am Kinder-Erlebnispfad in Sipplingen und ist hörbar verärgert: „Es war für mich die fette Enttäuschung, was denn jetzt los ist. Wir haben mit Herzblut und mit Elan an vier Wochenenden richtig viel Zeit investiert. Und jetzt ist das Ganze unerwartet aufs Eis gelegt. Ich bin sprachlos!“

Mehrere Handwerker bauen den Pfad ehrenamtlich

Fridtjof Caspers ist einer von mehreren Handwerkern, die in den zurückliegenden Wochen in mehrstündiger ehrenamtlicher Arbeit die Stationen für den geplanten Kindererlebnispfad angefertigt haben. Ursprünglich sollte der Pfad jetzt für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Stationen sind gesperrt.

Rund 16.000 Euro Kosten für Sicherheit nötig

Der Gemeinderat stoppte das Projekt jetzt. Denn um die Sicherheit rund um den Pfad gewährleisten zu können, müssen hier abgestorbene Bäume entfernt, alle Bäume geprüft und ein Baumpflegekataster erstellt werden. Dazu müssen die fünf Stationen des Erlebnispfads durch einen Dekra-Prüfer abgenommen werden. Dafür werden insgesamt rund 16.000 Euro fällig – Kosten, die dem Gemeinderat bei seiner Zustimmung zum Erlebnispfad im Vorjahr noch nicht bekannt waren, wie die Räte in ihrer jüngsten Sitzung kritisierten.

9000 Euro waren für Beschilderung eingeplant

Daher beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, für den Kinder-Erlebnispfad einen anderen Ort zu finden und diesen dem Gremium in einer späteren Sitzung vorzustellen. 9000 Euro waren in den Gemeindehaushalt 2023 eingestellt worden, um die Wege und die Tafeln der Stationen zu beschildern. Die Kosten für den Pfad selbst trugen die Handwerker.

Laufende Kosten von 11.000 Euro angesetzt

Silvia Fritz, Fachbereichsleiterin Tourismus und Kultur, hatte den Pfad initiiert. Sie sagt, Revierförster Patrick Zaglauer habe im Mai auf die Verkehrssicherungspflicht an Waldbäumen entlang des geplanten Erlebnispfades hingewiesen. Silvia Fritz sagt: „Da die Gemeinde sowohl Träger des Kinder-Erlebnispfads als auch größtenteils Eigentümer des angrenzenden Baumbestandes ist, obliegt ihr vollumfänglich die Verkehrssicherungspflicht.“ Um diese Sicherheit zu gewährleisten, seien regelmäßige aufwendige Baumkontrollen mit einer digitalen Dokumentation in Form eines Baumkatasters erforderlich. Kosten: rund 11.000 Euro.

Als externer Baumsachverständiger sollte die Firma Baumpflege-Team Bodensee zum Einsatz kommen, erklärt Fritz. Das Unternehmen habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass fortlaufend Folgekosten durch absterbende Äste und Baumkronen entstehen und ein jährliches Budget nötig sei, um den Erlebnispfad zu unterhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Nach Sturmschäden müssten Bäume gefällt werden

Förster Patrick Zaglauer habe empfohlen, dass zunächst nur rund um die Spieleinrichtungen intensiv kontrolliert werde, wo sich die Kinder länger aufhalten. Der Rest des Pfades könnte als ein normaler Wanderweg betrachtet werden. Aufgrund von Sturmschäden durch das Unwetter im Juli müssten die abgestorbenen Bäume rund um den Kinder-Erlebnispfad für rund 5000 Euro gefällt werden, was erst im August erfolgen könne. „Um die Verkehrssicherungspflicht kommen wir definitiv nicht herum“, habe der Förster verdeutlicht.

Kosten zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht klar

CDU-Gemeinderat Adrian Marte verwies in der Gemeinderatssitzung darauf, dass das Vorhaben deutlich mehr Kosten verursache, als beim Beschluss bekannt gewesen sei. Auch sein Fraktionskollege Clemens Beirer sagte, den Beschluss habe man unter falschen Voraussetzungen getroffen: „Unser Haushalt ist auf Kante genäht, woher soll das Geld jetzt kommen?“ Blauäugig sei man in das Projekt gelaufen, befand auch CDU-Rätin Elisabeth Lohrer: „Wir können jetzt noch die Notbremse ziehen.“

Willi Schirmeister (FW) fragte, ob man den Pfad nicht an anderer Stelle realisieren könne. Caroline Fruchtzweig (FW) schlug vor, man könnte den Pfad auf einem Spielplatz zusammenfassen. Bürgermeister Oliver Gortet erklärte: wenn man das Vorhaben stoppe, „dann mit dem Auftrag für eine Alternative“.

Spielplätze sind zu klein für den Pfad

Tourismus-Fachfrau Silvia Fritz gab zu bedenken, dass eine große Fläche nötig sei, wenn man den Pfad an einem Spielplatz verwirklichen wolle. „So einen großen Spielplatz haben wir nicht im Ort.“ Das Ratsgremium vertagte den Tagesordnungspunkt, um ihn frühestens wieder zur Septembersitzung aufzugreifen.

Beim Vor-Ort-Termin erklärte Silvia Fritz: „Wir werden nicht aufgeben und sind mit Hochdruck an einer Lösung. Die finden wir ganz bestimmt.“ Unterstützung erhielt sie von Fridtjof Caspers: „Wir bleiben auf jeden Fall dran!“