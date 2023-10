Wann muss eine Privatperson für den Einsatz der Feuerwehr aufkommen? Damit und mit dem Thema Feuerwehrkostenersatz hat sich der Gemeinderat Sipplingen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Hintergrund war die Sturmacht vom 11. auf den 12. Juli, als die Gemeinde von einem orkanartigen Sturm mit einer Windstärke von elf (rund 117 Kilometer pro Stunde) heimgesucht wurde.

Auch wegen Schäden an zwei Booten war die Feuerwehr Sipplingen in der Sturmnacht im Juli im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Sipplingen

Sturm verursachte Schäden an Häusern und an Booten

Das Gremium diskutierte, ob für das Unwetterereignis und die erbrachten Dienstleistungen auf den Kostenersatz von insgesamt knapp 9200 Euro verzichtet werden soll, entschied sich aber schließlich dagegen. Der Sturm hatte zu Schäden an mehreren Häusern geführt – insbesondere durch herabgefallene Dachziegel sowie umgefallene Bäume und Schäden an Booten.

Das alles führte zu einem längeren Einsatz der Feuerwehr. Acht Mal mussten die Helfer der Wehr umgefallene Bäume beseitigen, davon sechs Mal auf Grundstücken der Gemeinde. Wegen beschädigten privaten Dächern rückte die Wehr 15 Mal aus, wegen beschädigten Booten zwei Mal.

Feuerwehrgesetz In Paragraf 34 des Feuerwehrgesetzes ist der Kostenersatz entsprechend geregelt. Ein Kostenersatz ist grundsätzlich nicht zu leisten, wenn der Einsatz die Pflichtaufgabe der Feuerwehr betrifft, heißt es dort. Zur Pflichtaufgabe gehören laut Paragraf 2 Einsätze bei Bränden und öffentlichen Notständen, um den einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen sowie die technische Hilfe zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen zu leisten. „Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.“ Die Kosten Nach den Pauschalsätzen der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz der Einsatzfahrzeuge (VOKeFw) von 2016 betragen die Kosten für die Feuerwehr für eine Stunde: Mannschaftstransportwagen: 20 Euro; Löschgruppenfahrzeug: 120 Euro; Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug: 135 Euro; Gerätewagen Transport: 20 Euro; Einsatzstunden Feuerwehrkraft: 20 Euro.

Die Verwaltung hatte inzwischen die Eigentümer aufgefordert, einen entsprechenden Kostenersatz zu leisten. Den Eigentümern war mitgeteilt worden, dass aufgrund des Feuerwehrgesetzes die in der Nacht vorgenommenen Arbeiten keine grundsätzliche Pflichtaufgabe der Feuerwehr darstellten.

„Es wäre durchaus auch möglich gewesen, die Schäden von ortsansässigen oder überörtlich ansässigen Handwerksbetrieben beheben zu lassen“, erläuterte Christoph Huber, Fachbereichsleitung Zentrale Verwaltung. Die Verwaltung habe den Sturm nicht als Notlage gesehen. Denn durch den Schaden sei keine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren entstanden.

Bei einer Notlage werden Einsätze nicht in Rechnung gestellt

Wird eine Notlage ausgerufen, so erklärte Huber weiter, gälten die entsprechenden Arbeiten zur Beseitigung der Notlage als Pflichtaufgabe der Feuerwehr. Die Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz würden dann nicht in Rechnung gestellt. Bei anderen Einsätzen, jenseits einer Notlage, gelte jeder Einsatz als „Kann-Aufgabe“ der Feuerwehr und könne dem jeweiligen Verursacher beziehungsweise Eigentümer mit einem Kostenersatz in Rechnung gestellt werden.

Hierbei werden die erbrachten Stunden der Feuerwehrmitglieder laut Christoph Huber pro halbe Stunde nach dem Feuerwehrgesetz abgerechnet. Ähnliches gelte für den Einsatz der Fahrzeuge. „Die entsprechende Kostenregelung ist in der Feuerwehr-Kostenersatzsatzung geregelt und beträgt pro Person und Stunde 20 Euro.“

Die Feuerwehr Sipplingen in besagter Sturmnacht im Juli. Hier beseitigen die Helfer einen umgefallenen Baum auf der Bahnschiene. | Bild: Feuerwehr Sipplingen

Da die Gemeinde keine Notlage ausgerufen hatte, erhielten die Eigentümer eine Rechnung. „Infolgedessen sind einige der betroffenen Eigentümer auf die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr zugekommen und haben ihren Unmut über die Forderung nach Kostenersatz geäußert“, berichtete Huber. Mittlerweile haben 17 von 19 Betroffenen den Kostenersatz geleistet, zwei Forderungen von jeweils unter 100 Euro seien noch offen.

Gemeinderäte fast einstimmig für Kostenersatz

Gemeinderatsmitglied Clemens Beirer (CDU) stellte klar, dass man die Kosten in Rechnung stellen könne. „Wichtig ist, dass wir die Feuerwehr weiter unterstützen“, sagte er und regte an, den Gemeindestädtetag zu fragen, ob es eine andere Möglichkeit anstelle der weggefallenen Feuerwehrabgabe geben könnte, „damit diese leidige Diskussion nicht wieder auftritt“. Beirer gab zudem zu bedenken, dass die Feuerwehr auch schon gerufen werde, wenn nur ein Ast auf der Straße liege. Diesen könnten auch Privatpersonen beseitigen.

Caroline Fruchtzweig (FW) hielt es für „unverschämt“, dass Bürger sich geäußert hätten, nichts zahlen zu wollen. Elisabeth Lohrer (CDU) sagte, die Feuerwehr sei kein Dienstleister in dem Sinne. „Wir sollten froh sein, dass die Mitglieder für uns alle raus gehen“, betonte sie. „Uns sollte klar sein, dass das gezahlt werden muss.“ Einzig Thomas Biller (FW) war anderer Meinung, der von einem kleinen Notstand sprach: „Wir sollten die Einsätze nicht in Rechnung stellen.“ Seine Ratskolleginnen und -kollegen sahen das aber nicht so und hielten am Kostenersatz fest.