„Ich habe eine Menge Bilder vom Sonnenuntergang gemacht“, erzählt Berra Etcioglu lachend. Sie fühlt sich rundum wohl am Bodensee. Gemeinsam mit 13 anderen, zumeist jungen Frauen und Männern, verbringt die 21-jährige Türkin gerade zwei Wochen im Zeltlager des Service Civil International (SCI) auf der Wiese am Rande des Westhafens von Sipplingen. Ihre Aufgabe: Sie unterstützen Gerhard Weyers, dessen Firma Proland Landschaftspflege von der Gemeinde damit beauftragt ist, die Steilhänge am Seeufer oberhalb des Blütenweges zu pflegen.

SCI Der Service Civil International, kurz SCI, ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich nach eigenen Worten durch Freiwilligenarbeit für Frieden, gewaltfreie Konfliktlösung, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und internationale Zusammenarbeit einsetzt. Er versteht sich als Teil eines breiten internationalen Netzwerkes: Dem SCI gehören 42 nationale Zweige auf fünf Kontinenten an. In weiteren 50 Ländern arbeiten wir mit Partnerorganisationen zusammen. 2020 feierte der SCI seinen 100. Geburtstag.

Arbeiten in der Natur

Doch für heute ist Feierabend und die Helferinnen und Helfer freuen sich darauf, einmal mehr in den ihnen buchstäblich zu Füßen liegenden See zu springen. Dem SÜDKURIER erzählen Berra Etcioglu und Paola Tricarico aus Italien aber zuvor noch schnell, was ihnen an dem Arbeitscamp des SCI vor allem gefällt.

Die 19-jährige Paola Tricarico sagt: „Das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und aus unterschiedlichen Ländern hat mich gereizt, beim SCI mitzumachen.“ „Und natürlich die Arbeit in und mit der Natur“, fügt Berra Etcioglu an. „Man kann direkt erkennen, was man am Tag geleistet hat, denn vorher sind die Hänge gelb und nachher grün“, freut sich Paola, immer unmittelbar den Erfolg des Einsatzes der SCI-Campainer sehen zu können.

Insekten und Pflanzen brauchen Lebensraum

Jeden Morgen holen Mitarbeiter von Gerhard Weyers die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Arbeit am Zeltlager ab. Die jungen Leute sollen das zuvor von Gerhard Weyers Mitarbeitern am Hang geschnittene hohe und nun gelb darniederliegende Gras zusammenrechen. Kleintiere und Insekten sowie Pflanzen bekommen so wieder genügend Luft und Raum zum Leben und Atmen. Camp-Leiterin Saskia Horn vom SCI fügt an: „Würde der Hang nicht gepflegt, würde er verbuschen.“ Und ihre Co-Teamerin Tamara Brinkmann ergänzt: „Früher einmal wurde dort Wein angebaut. Da gab es das noch nicht.“

Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt

Es geht dem SCI und den Helferinnen und Helfern um mehr, als durch Arbeitseinsätze der Natur und Umwelt etwas Gutes zu tun. Im Mittelpunkt steht für die Organisation die Begegnung der Menschen unterschiedlicher Kulturen. Seit über 20 Jahren treffen sich in Sipplingen in einem Camp des SCI Frauen und Männer aus aller. Dieses Mal kommen sie aus Deutschland, aus Japan, aus Finnland und Mexiko, aber auch aus Italien, Österreich und der Türkei.

Das Sich-Verstehen beginnt oft beim Essen. Deshalb machen die Frauen und Männer sich untereinander mit einigen Besonderheiten ihrer Küche bekannt. Saskia Horn präsentierte am ersten Abend ganz deutsch Kartoffeln und Kräuterquark, die Italienerin Paola Tricarico servierte an einem der folgenden Tage naheliegend eine Pasta und Tomatensoße. Die mexikanischen Teilnehmer haben Süßes aus ihrer Heimat mitgebracht. Und so reiht sich ein nationaler Genuss an den anderen.

Die Höhenwege in Sipplingen bieten einen wunderschönen Blick auf den Bodensee. Die Landschaftspflege in diesem Bereich bedarf eines hohen Aufwandes. | Bild: Reinhold Köfer

Auf Segeltörn mit dem Yachtclub

Mit den Sipplingern kommen die Frauen und Männer bestens klar. Sie wurden schon vom Yachtclub begrüßt, der sie zum Segeltörn und Grillen einlud, erzählt Saskia Horn. Und während des SÜDKURIER-Gesprächs schaut Thomas Biller vorbei und bringt den Camp-Teilnehmern einen Korb voller Gemüse aus dem eigenen Garten. Geplant ist ein Besuch auf dem Sipplinger Berg bei der Bodensee-Wasserversorgung. „Wir hoffen, noch von Oswald Burger in die Stollen in Goldbach geführt zu werden“, berichtet ihre Co-Teamerin Tamara Brinkmann außerdem. Allen sei es wichtig, sich miteinander über die Geschichte ihrer Völker, ihrer Kultur und ihrer unterschiedlichen Religion auszutauschen.

Von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Berra Etcioglu und Paola Tricarico erzählen, dass sie spontan in ein intensives Gespräch über ihre unterschiedlichen Religionen gekommen seien. „Wenn du von außen auf die Religionen schaust, dann meinst du, dass sie unterschiedlich sind“, sagt Berra Etcioglu. „Aber, wenn man dann genau hinschaut, erkennt man, dass die Unterschiede in vielem gar nicht so groß sind“, ergänzt Paola Tricarico.

Gelebte Völkerverständigung nennt man das. Dass daraus Freundschaften entstehen können, dafür scheinen die beiden ein gutes Beispiel. Schon jetzt versichern sie sich, dass sie auch fortan einen intensiven Kontakt zueinander pflegen wollen.