„Die Tiere haben kein Zuhause und kein Futter und können nicht um Hilfe bitten. Sie brauchen uns, dass sie gesund leben können.“ Patricia Sinner weiß, wovon sie spricht: Seit mehreren Jahren kümmert sie sich um verwilderte Hauskatzen im Gewerbegebiet Längerach, hat dabei viel Unterstützung erhalten, aber auch Anfeindungen erfahren. Jetzt aber scheint es eine Besserung zu geben: Denn die Initiative Katzenhilfe Sipplingen, der Sinner angehört, wird tierschutzgerechte Fangaktionen vornehmen, um die Population herrenloser Katzen zu kontrollieren und die wild lebenden Tiere zu versorgen.

Kooperation mit dem Tierheim Überlingen

Unterstützt werden Sinner und ihre Mitstreiter dabei vom Tierheim Überlingen. Denn der Gemeinderat hat einem Kooperationsvertrag mit dem Tierheim zugestimmt auf Basis eines Zuschusses von einem Euro pro Einwohner pro Jahr, also rund 2100 Euro pro Jahr. Die Mitglieder des Tierschutzvereins Überlingen, Träger des Tierheims, werden zwar keine Katzen einfangen und auch nicht füttern, aber für die Kosten der tierärztlichen Behandlungen aufkommen. „Wir haben tolle Ideen und Ziele, um in Zukunft gemeinsam den Tieren in Sipplingen zu helfen“, sagt Caroline Meer, Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Frank Schröter, Patricia Sinner, Andrea Kemmner und Wilfried Klemm gehören der Initiative Katzenhilfe Sipplingen an. In Kürze wollen sie einen Verein gründen. | Bild: Kleinstück, Holger

Luna im Alter von drei Tagen in der Hand von Patricia Sinner. „Alle zwei Stunden brauchen diese kleinen Kätzchen Fläschchen und die Gefahr, dass sich diese Babys verschlucken, ist recht groß, wenn man nicht aufpasst“, so Sinner. Luna erhielt ihren Namen aufgrund des gut sichtbaren Mondes am Fundabend. | Bild: Patricia Sinner

Es war vor rund sechs Jahren, als die Sipplingerin Erna Märte, die sich bereits um die im Gewerbegebiet lebenden Katzen kümmerte, Patricia Sinner um Hilfe bat. Seitdem füttert die Verwaltungsfachangestellte die Fellknäuel das ganze Jahr über, hat an den Futterplätzen oft Wildkameras stehen. „So kann ich sehen, wenn eine Katze trächtig ist. Oder wenn eine später nach Geburt ihrer Kinder wieder zum Fressen kommt“, erläutert Sinner. „In dieser Zeit darf man natürlich nicht fangen, die Kleinen würden jämmerlich verhungern.“ Im besten Fall kommen die Jungen im Alter von acht bis zehn Wochen an den Futterplatz und können dann gefangen werden, so Sinner: „In dieser Zeit kann man die Muttertiere am besten fangen und kastrieren lassen.“

In tierschutzgerechten Katzenfallen werden die Katzen gefangen. | Bild: Patricia Sinner

Mehr als 70 Kätzchen versorgt und vermittelt

Sie dokumentiert jedes Tier, wann und wo es gefangen, kastriert und markiert wurde und wohin die Jungen nach dem Zähmen und Entwurmen vermittelt wurden. Und fährt mit jedem Tier zum Tierarzt – alles auf eigene Kosten. In den vergangenen fünf Jahren hat sie mehr als 70 Katzenkinder gefangen, versorgt und vermittelt, oft mit dem Fläschchen aufgezogen. Allein im vorigen Jahr hat die Sipplinger Verwaltungsangestellte 22 kleine Kätzchen aufgezogen und vermittelt, 13 erwachsene Katzen kastrieren lassen.

Veterinäramt und Gemeinderat eingeschaltet

Doch ihre Arbeit und die weiterer Katzenliebhaber hat zu teils starken Auseinandersetzungen in der Bevölkerung geführt, wie sie berichtet. „Ziel einiger Anwohner war es, das Füttern zu verbieten, um die Tiere schwach werden zu lassen und um so deren Zahl zu reduzieren“, so Sinner. Aus diesem Grund wurde dann das Veterinäramt des Bodenseekreises benachrichtigt; die Katzenproblematik anschließend in der Gemeinderatssitzung im Dezember des Vorjahres thematisiert.

Diese vier Kätzchen stammen aus drei verschiedenen Würfen. Der grauweiße Paco ist auch ein Flaschenbaby, die drei beigen Fellknäuel wurden im Gewerbegebiet gefunden – zwei Geschwister und ein einzelnes Mädchen. | Bild: Patricia Sinner

Angedacht war die Prüfung eines allgemeinen Fütterungsverbotes in Form einer Polizeiverordnung. Die Verwaltung hatte unter anderem vorgeschlagen, eine kontrollierte Fangaktion in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt vorzunehmen – als eine freiwillige Maßnahme der Gemeinde. Dies wurde vom Gremium jedoch nicht gewünscht. Auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde dann gegebenenfalls für eine weitere Versorgung der Tiere nach Entlassen in die Freiheit hätte aufkommen müssen.

Verwilderte Hauskatzen im Gewerbegebiet Alleine im vergangenen Jahr wurden im Gewerbegebiet Längerach insgesamt 35 Katzen gefangen. Davon waren 22 Jungtiere, die tierärztlich versorgt, gezähmt und erfolgreich vermittelt werden konnten. 13 ausgewachsene Katzen wurden kastriert, gekennzeichnet, und in ihre gewohnte Umgebung zurückgebracht und seither dort versorgt, da sie nicht an den Menschen gewöhnt werden konnten. Die Kastrationen finanzierten die neuen Tierhalter. Mittlerweile steht die Initiative Katzenhilfe Sipplingen vor der Vereinsgründung. Sie spricht sich dafür aus, die Aufgaben künftig finanziell gemeinsam zu tragen und durch geschulte Personen weiterhin vornehmen zu lassen. So soll das Ziel, die unkontrollierte Vermehrung durch Kastration einzudämmen, schnellstmöglich erreicht werden. Die Kastration einer Katze schlägt mit 130 Euro und die Kastration eines Katers mit 90 Euro zu Buche.

Behörde schließt Fangaktion per Anordnung aus

Die Veterinärbehörde teilte im Januar der Gemeinde auch mit, dass der Ernährungs- und Gesundheitszustand der betreffenden Katzen im Gewerbegebiet ausreichend sei. „Daher besteht derzeit auf der Grundlage des Tierschutzrechts kein Anlass und auch keine Möglichkeit, vonseiten des Veterinäramts eine Anordnung zu treffen“, heißt es in dem Schreiben.

Während der Ratssitzung im März kam man schließlich überein, dass ein Fütterungsverbot nur begrenzt umsetzbar sei, da zum einen die Einhaltung nur stichprobenartig kontrolliert werden könnte, zum anderen, ob eine solche Verordnung rechtlich haltbar wäre. Deshalb sprach sich das Gremium für die vom Tierheim angebotene Kooperation aus, da diese dem Tierschutz am ehesten entspreche. Für weiteres Handeln wurde kein Bedarf gesehen.

In nicht wenigen Fällen sind die Katzen verletzt, wie dieses Katzenmädchen am Auge. | Bild: Patricia Sinner

Sinner weist darauf hin, dass die jetzt geplanten Tierschutzaktionen am effektivsten gemeinsam funktionierten. „Es ist wichtig und wünschenswert, dass hier nicht nur der Tierschutzverein mit uns zusammenarbeitet“, erläutert sie. „Sondern es ist auch unumgänglich, dass auch die Anwohner bei uns sind.“ Sie bittet diese, es zu ermöglichen, die Tiere anzufüttern, um die Katzen an die Fallen zu gewöhnen. Nur so könnten Jungtiere und deren Mutter gefangen werden.

„Es muss bitte auch möglich sein, die kastrierten Tiere, die nicht mehr vermittelt werden können, ordentlich zu versorgen, um so Krankheiten und Tierleid zu vermeiden.“ Die Mutter dreier Kinder zeigt sich glücklich, dass sie mittlerweile Unterstützung von weiteren Menschen erfährt. Patricia Sinner sagt: „Wir werden in naher Zukunft einen Verein gründen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch einige Tierschützer dazu kämen.“

Ansprechpartner für die Katzenhilfe: Patricia Sinner, p.sinner@gmx.de, sowie Wilfried Klemm, w.klemm@regiomedien.com, und Frank Schröter