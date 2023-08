Am Naturbadestrand in Sipplingen ist am Samstag ein Badegast verstorben. Aufgrund des Wetters war der Strand sehr gut besucht. Etliche Badegäste wurden Zeuge des tragischen Zwischenfalls.

Das Unglück bestätigt Polizeisprecher Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage des SÜDKURIER. „Eine ältere Person wurde leblos im Wasser treibend gefunden“, sagt er. Es habe sich um einen medizinischen Notfall gehandelt. Rettungskräfte konnten der Person nicht helfen. Weitere Angaben macht die Polizei zurzeit nicht.

Der Naturbadestrand in Sipplingen ist ein beliebter Badeort, vor allem weil der Seezugang flach abfällt. Zudem gibt es neben den Spielplätzen einen Schwimmsteg und Naturduschen.